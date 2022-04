Galeria osobliwości wysłanych w przestrzeń kosmiczną

Poniższy skomplikowany wątek zainspirowała dwugodzinna podróż butelki wódki wyBUHowej do stratosfery, gdzie nastąpiło nalanie trunku do kieliszka. Pierwsza myśl? Po tak długim czekaniu kieliszek do toastu powinien być większy.

„Żadne przedsięwzięcie nie będzie równie imponujące i żadne nie wywrze większego wpływu na przyszłą eksplorację kosmosu; jednak żadne nie będzie również trudniejsze do realizacji ani bardziej kosztowne” – tymi słowami prezydent John F. Kennedy ogłosił w Kongresie program wysłania człowieka na Księżyc i jego bezpiecznego powrotu na ziemię. Był rok 1961.

W rzeczy samej, mało co do dziś daje się porównać z tym sławnym „małym krokiem” na Księżycu będącym jednocześnie „wielkim krokiem ludzkości”, jak to ujął Neil Armstrong, stąpając niespiesznie po powierzchni Księżyca latem 1969 r. Chociaż Kraj Rad wysłał Jurija Gagarina w przestrzeń kosmiczną już w 1961 r., to jednak Rosjanie nie mieli takiego PR jak Amerykanie. Cały świat oglądał w telewizji lądowanie człowieka na Księżycu, a teoretycy spiskowi zacierali ręce, wietrząc w tym wielką mistyfikację. Tak czy inaczej, PR-owy młyn zaczął mielić i mieli do dziś.

Kosmos pobudza wyobraźnię, wymusza rozwój naukowy. Kosmos to perspektywa na przyszłość i ciekawy obszar marketingowy.

Kosmiczne gry

Kiedy prezydent Kennedy ogłaszał program wysłania człowieka na Księżyc, pewnie przez myśl mu nie przeszło, jak Ziemianie rozwiną ideę lotów kosmicznych i jak wykorzystają potencjał techniczny potrzebny do wyniesienia czegokolwiek na wielkie wysokości.

Oczywiście regularnie wysyła się w kosmos satelity z różnymi zadaniami, instrumenty badawcze, zaopatrzenie dla astronautów przebywających na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Ale w zasadzie każdy, kto ma wystarczająco gruby portfel, mierzy w kosmos, chce wysłać tam swoje dzieło, zostawić ślad… Ostatecznym targetem zawsze jednak jest Ziemia i ludzie.

W przestrzeń kosmiczną wysłano już: figurki LEGO, pizzę, miecz świetlny Luke’a Skywalkera… Nawet trumny ze zwłokami.

Wielkim medialnym wydarzeniem są zwykle przedsięwzięcia kosmiczne Elona Muska. W 2018 r wysłał on w kosmos swoją Teslę Roadster w soczystym owocowym kolorze, ze Starmanem za kierownicą (manekinem w kombinezonie astronauty). Teoretycznie Tesla była wymaganym obciążeniem rakiety Falcon Heavy wystrzelonej próbnie przez SpaceX, ale skierowane w stronę Słońca cabrio miało stać się jego sztucznym satelitą. Transmisja ze startu, a jakże, znalazła się w internecie i szerokie grono pasjonatów do dziś zajmuje się tematem. Teorie spiskowe? No pewnie!

Nawiasem mówiąc, trzeba się cieszyć, że na słoneczną orbitę poleciała Tesla, a nie któraś z gwiazd polskich dróg trzeciej kolejności odśnieżania, bo kosmitom spadłyby czapki na ich widok. A Tesla to Tesla – nie ma wstydu.

Niech wiedzą

Człowiek (rozumiany jako przedstawiciel osobnego bytu kosmicznego) nie tylko jest ciekawy kosmosu, ale też chce zainteresować kosmos sobą. W 1977 r. wysłał sondę z lśniącymi złotem dyskami (Voyager Golden Records) zawierającymi informacje o nas, ludziach, i naszym środowisku naturalnym oraz osiągnięciach. Dyski adresowano do pozaziemskich cywilizacji. Program Voyager poprzedzały wcześniejsze sondy, ale tym razem ładunek informacji był bardzo obszerny i został skompilowany według różnych kryteriów – zdjęcia (obrazy, krajobrazy, zwierzęta, architektura, jedzenie itd.) oraz diagramy (Układ Słoneczny, DNA, anatomia człowieka), dźwięki (odgłosy natury, zwierząt), dane matematyczne, chemiczne, jednostki miary i wagi oraz pozdrowienia w 56 językach (w tym starożytnych i esperanto), nagrania muzyki z różnych kultur i epok.

– Te statki kosmiczne zostaną odszukane i znajdujące się na nich nagrania odtworzone tylko, jeśli we Wszechświecie żyją zaawansowane i podróżujące przez kosmos cywilizacje. Jednakże wrzucenie tych butelek z wiadomością do kosmicznego oceanu mówi coś optymistycznego o życiu na tej planecie – wyjaśniał Carl Sagan, słynny astronom lat 70., pomysłodawca nagrania.

Zapewne pozłacanie powierzchni dysków też nie było przypadkowe. Pokażmy kosmitom nasze kruszce, niech zobaczą…

Ciekawe, czy ktoś odczytał te informacje. W każdym razie dotąd nie odpowiedziano na kosmiczną korespondencję. Może byłoby warto teraz podesłać w kosmos erratę z listą i zdjęciami wymierających gatunków zwierząt, spustynniałych, zdegradowanych obszarów, topniejących lodowców i połaci wyciętych lasów, żeby kosmitom nie przyszło do głowy wpaść do nas na wakacje, bo zobaczą, że ich oszukano, a Ziemia wcale nie wygląda tak jak w latach 70. XX w.

Na ołtarzu nauki

Wywożenie w coraz odleglejszą przestrzeń różnych przedmiotów i żywych organizmów zaczęło się już w latach 40. minionego wieku. Początkowo na pułap do 30 km, z czasem coraz dalej, wysyłano w bezzałogowych lotach nasiona różnych gatunków zbóż (obowiązkowo kukurydzy), bakterie, zapłodnione jaja, grzyby, muszki owocowe, ryby, myszy, chomiki, szczury, żółwie, króliki.

Wreszcie przyszedł czas na małpy (najchętniej wysyłane przez Amerykanów) i psy (te z kolei służyły badaczom radzieckim). Wiele z nich nie wróciło na Ziemię, oddając życie na ołtarzu nauki. Rosły pułapy lotów, opracowywano przeróżne sposoby na szczęśliwy powrót zwierząt do domu. Wszystko to zmierzało do lotów załogowych. Ludzie zaczęli latać w kosmos, nawet robili sobie spacery poza statkiem kosmicznym, na ziemskiej orbicie, na Księżycu…

Ale na razie nie doszło do zaludnienia kosmosu. I całe szczęście, bo strach pomyśleć, czym zakończyłby się Moonshot, gdybyśmy wprowadzili ludzkie porządki na Srebrnym Globie.

Ziemianie jednak nie dają za wygraną i chociaż nieco mniej intensywnie sami podróżują w przestrzeń kosmiczną, nie ustają w wysyłaniu tam dowodów swego geniuszu.

Na przykład w ubiegłym roku w kosmiczną delegację ponownie wysłaliśmy niesporczaki – mikroskopijne organizmy o niezwykłym potencjale przetrwania w niesprzyjających warunkach. Te stworzenia swoją odpornością biją na głowę karaluchy. Nawet nie daje się ich rozdeptać. Umieją się dostosować do przetrwania w ekstremalnych temperaturach, próżni, przy różnego rodzaju promieniowaniu, przybierając formę przetrwalnikową nieosiągalną dla innych organizmów. Ponoć nawet rozmnażają się w przestrzeni kosmicznej. Naukowcy chcą sprawdzić, jak niesporczaki radzą sobie, żyjąc w kosmicznych warunkach. Gratulacje! Podpatrzymy niesporczaki i zrobimy tak jak one…

Dla kolekcjonerów

Jeden z producentów gier komputerowych wysłał balonem egzemplarze gry, które po powrocie ze stratosfery miały się stać okazami kolekcjonerskimi. Inny przykład to whisky japońskiej destylarni, która w 2011 r. poleciała w kosmos i leżakowała na ISS. Rok później swój destylat wysłał na kosmiczną stację producent szkocki. W obu przypadkach stwierdzono różnice w końcowym produkcie, który trafił w ręce (i gardła) koneserów.

Trudno zrozumieć, czego wytwórcy whisky, produktu tak ściśle związanego z warunkami, aromatami, tworzywami i surowcami ziemskimi, ponadto podlegającemu tak tradycyjnym, rygorystycznym procesom wytwórczym, szukali w kosmosie. Czyżby nie potrafili założyć na logikę, że inne środowisko chemiczne, ciśnienia, promieniowanie itd. zmieni charakterystykę napoju, może nawet na gorsze? A może to wstęp do otwarcia zakładów na ISS, gdzie będzie taniej?

Inaczej podszedł do tematu polski producent, BUH Distillery, twórca wódki wyBUHowej. Też nie zasypia gruszek w popiele – wysyła wódkę, schładza i zawraca, zanim się ogrzeje.

Debiutowi towarzyskiemu wódki wyBUHowa, w czerwcu ubiegłego roku, towarzyszył Mirosław Hermaszewski, nasz narodowy astronauta, co wzmocniło kosmiczne przesłanie. W sierpniu wyekspediowano butelkę wyBUHowej w specjalnie do tego celu opracowanym ramieniu, w balonie stratosferycznym, na wysokość 35 km, gdzie urządzenie regulujące ciśnienie w butelce spowodowało nalanie wódki do kieliszka, który oczywiście również był tam, gdzie trzeba, i nie uronił ani kropli. Na zdrowie!

W październiku sto butelek swojego nowego produktu producent posłał w przestrzeń kosmiczną, by po ich powrocie zachować kosmiczne egzemplarze do sprzedaży limitowanej oraz do wyższych celów, jak np. aukcje charytatywne. Transportem wyBUHowej w wyższe partie błękitu zajęła się brytyjska firma Spent into Space.

– Kochamy niemożliwe. Od tej chwili wódka wyBUHowa nie tylko gwarantuje kosmiczne doznania smakowe. Dzięki unikalnemu procesowi produkcji utrzymujemy unikalny smak i zapach piwa BUH, mimo jego destylacji. Siła kosmicznego uderzenia zostanie z nami na zawsze – skomentował wydarzenie Kuba Wojewódzki, współwłaściciel wódki wyBUHowej. Wódka stanowi połączenie rektyfikatu zbożowego oraz okowity BUH, czyli destylatu uzyskanego z piwa BUH, i zawiera susz konopny.