Gartner: dostawy urządzeń elektronicznych spadną o około 14 proc.

Globalne dostawy komputerów osobistych, tabletów i telefonów komórkowych spadną w tym roku o 13,6 proc. do 1,9 mld sztuk, wynika z najnowszej prognozy firmy badawczej Gartner.

Szacunki firmy wskazują, że dostawy tzw. PC-tów zmniejszą się w 2020 r. o 10,5 proc. Eksperci podkreślają, że wynik mógłby być znacznie gorszy, ale rynkowi – jakby to nie zabrzmiało – pomogły wprowadzone przez rządy blokady, zmuszające ludzi do pracy i nauki z domu, co nakręciło w wielu przypadkach popyt na komputery i sprzęt z nimi związany.