Gaśnięcie nadziei na pokój osłabia Wall Street

Wypowiedzi polityków kwestionujące wczorajsze doniesienia o wycofywaniu przez Rosję niektórych oddziałów z granicy z Ukrainą skutecznie zgasiły optymizm widoczny we wtorek na amerykańskich rynkach akcji. Po godzinie dzisiejszej sesji Średnia Przemysłowa Dow Jones spadała o 0,6 proc., S&P500 tracił 0,7 proc., a Nasdaq zniżkował o 1,2 proc.

fot. REUTERS_Brendan McDermid_Forum

Podaż przeważa w 9 z 11 głównych segmentach rynku. Najmocniej tanieją spółki IT (-1,3 proc.), które dzień wcześniej najmocniej drożały. Inwestorzy realizują zyski na akcjach spółek półprzewodnikowych, które we wtorek cieszyły się największym popytem. Indeks PHLX Semiconductor traci 1,0 proc. Wzrost awersji do ryzyka widać w zwyżkach cen tzw. bezpiecznych przystani. Drożeje taniejące dzień wcześniej złoto, a indeks PHLX Gold/Silver rośnie o 1,45 proc. Wzrost kursu przecenionej najmocniej w tym roku we wtorek ropy pomaga notowaniom spółek naftowych. Segment energii rośnie najmocniej (2,15 proc.). Indeks PHLX Oil Service idzie w górę aż 3,7 proc. Spada rentowność obligacji USA i indeks dolara. Nastroje na rynku może jeszcze zmienić w środę publikacja na dwie godziny przed końcem sesji tzw. minutes z ostatniego posiedzenia FOMC.