Gaz i energia drożeją, bo nie ma zapowiedzianych dostaw z Rosji

8 listopada rosyjski gaz miał popłynąć do Europy. Zapowiadał to prezydent Władimir Putin. Tak się nie stało i cena gazu i energii wzrosła w poniedziałek na europejskim rynku.

Gaz z benchmarkowych kontraktów notowanych w Amsterdamie drożał nawet o 9,7 proc. w poniedziałek po wiadomości, że zamówienia na dostawę kluczowym rosyjskim gazociągiem pozostaną dużo poniżej normalnego poziomu także we wtorek. Wczesnym wieczorem u gaz drożał o 5,5 proc. do 78,05 EUR za 1 MWh. Brytyjski ekwiwalent kontraktu pokazywał wzrost o 4,5 proc. do 200 pensów za therm.

Władimir Putin, fot. Bloomberg Niespełna dwa tygodnie temu prezydent Rosji polecił Gazpromowi rozpocząć od 8 listopada napełnianie podziemnych magazynów spółki w Niemczech i Austrii. - Ten ruch stworzy bardziej sprzyjającą sytuację na europejskim rynku energii – mówił wówczas Władimir Putin podczas rozmowy z szefem koncernu transmitowanej przez państwową telewizję. Okazało się, że kolejny raz były to tylko słowa. Gazprom poinformował, że nie sprzeda żadnego gazu na swojej platformie transakcji spot w tym tygodniu. Nie zamówił także żadnego dodatkowego przesyłu w poniedziałek i wtorek w aukcjach na dzień następny. - To rozczarowujące, bo rynek gazu potrzebuje więcej dostaw – powiedział Niek van Kouteren, makler holenderskiego PZEM. – Jeśli Rosja nie zwiększy dostaw, możemy zobaczyć dalszy wzrost cen – dodał. W tym roku cena gazu wzrosła już ponad trzykrotnie. Niektórzy eksperci uważają, że ograniczanie przez Rosję dostaw gazu ma na celu zmusić Niemcy do przyspieszenia certyfikacji gazociągu Nord Stream 2, a także nakłonienie europejskich klientów do powrotu do dawnego, korzystniejszego dla Rosji zawierania wieloletnich kontraktów na dostawę gazu, którego cena powiązana byłaby z notowaniami ropy. James Huckstepp, analutyk S&P Global Platts uważa, że nawet jeśli Rosja zacznie przysyłać gaz do Europy, to może go nie być dużo. - Rosyjskie dostawy mogą pozostać niskie dopóki nie ruszy Nord Stream 2 – powiedział.

