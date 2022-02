Gaz płynie przez Jamał-Europa znów z zachodu na wschód

Po krótkim okresie kiedy płynął ze wschodu na zachód, w niedzielę rano Jamał-Europa znów przesyłał gaz z Niemiec do Polski, informuje Reuters powołując się na dane operatora Gascade.

Z danych Gascade wynika, że w niedzielę w punkcie pomiarowym Mallnow gaz płynął w kierunku wschodnim w tempie prawie 5 mln kWh na godzinę. Dostawy z Niemiec do Polski prawdopodobnie potrwają co najmniej do poniedziałku rano, zwraca uwagę Reuters. Zwraca uwagę, że w nocy z soboty na niedzielę przez ok. 10 godzin gaz płynął w normalnym kierunku, z Polski do Niemiec, w tempie 12,6 mln kWh na godzinę.