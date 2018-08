Gaz-System: decyzja ws. magazynu gazu Damasławek pod koniec 2019 r.

Operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System spodziewa się, że decyzja o ewentualnej budowie magazynu gazu Damasławek zapadnie pod koniec 2019 r. - powiedział PAP prezes spółki Tomasz Stępień. Damasławek byłby pierwszym magazynem Gaz-Systemu.

Jak poinformował Stępień, Gaz-System w zasadzie zakończył prace, do których zobowiązał się w koncesji rozpoznawczej na wysadzie solnym, wskazywanym jako potencjalne miejsce budowy kawernowego magazynu. Lokalizacja znajduje się koło Świątkowa w województwie kujawsko-pomorskim.



"Zostały przeprowadzone badania sejsmiczne, wykonaliśmy dwa głębokie odwierty w wysadzie solnym, pobraliśmy rdzenie, opracowywana jest dokumentacja geologiczna. Pod koniec 2019 r. spodziewamy się podjąć ostateczną decyzję inwestycyjną, czy budujemy tam magazyn, a jeśli tak, to jaki" - powiedział Stępień.



Zaznaczył, że decyzja inwestycyjna zostanie podjęta nie tylko na podstawie wyników badań, ale także analiz ekonomicznych. "Na działalność takiego magazynu musimy patrzeć pod kątem finansowym. Jednym z celów budowy jest świadczenie usług na potrzeby rynku gazu, na którym zdolności magazynowe są istotnym elementem" - wyjaśnił prezes Gaz-Systemu.



Jak dodał, spółka świadczy usługi przesyłowe oraz regazyfikacji LNG, ale chciałaby też zainwestować w magazyn, a potem zaoferować usługi magazynowania gazu na rynku. Musi być jednak na to odpowiednie zapotrzebowanie rynku - zastrzegł prezes.



Stępień zwrócił uwagę, że obok wymiaru biznesowego, Damasławek miałby też rolę, wpisującą się w politykę państwa dotyczącą solanki. Powstająca przy wypłukiwaniu kawern w wysadach solnych solanka jest nie tylko surowcem dla przemysłu chemicznego, ale służy również do opróżniania w razie potrzeby strategicznych kawernowych magazynów paliw płynnych i ropy. Dlatego do dyspozycji w każdej chwili musi być odpowiednia ilość solanki. Tymczasem stare kopalnie w tym regionie są już od kilkudziesięciu lat eksploatowane i dlatego należy pomyśleć o nowych inwestycjach - zauważył.



W Polsce działa siedem podziemnych magazynów gazu - pięć złożowych, o długich cyklach napełniania i opróżniania, oraz dwa kawernowe. Wszystkimi zarządza Gas Storage Poland - spółka z grupy PGNiG.