Gaz-System operatorem przesyłowym gazu do 2068 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedłużył spółce Gaz-System koncesję na przesył gazu oraz wydłużył okres jej wyznaczenia na operatora systemu przesyłowego gazu na terytorium Polski. Nowe decyzje prezesa URE obowiązują do 2068 r.

Jak poinformował w poniedziałek Gaz-System, 6 grudnia 2018 r. Prezes URE wydał decyzje, przedłużające dotychczas obowiązujące do 2030 r. decyzje o 38 lat - czyli do 6 grudnia 2068 r.

Operator podkreślił, że wnioski, na podstawie których Prezes URE wydał obydwie decyzje zostały złożone przez spółkę w związku z potrzebą zapewnienia możliwości prowadzenia koncesjonowanej działalności przesyłowej przez następne 50 lat. Ta potrzeba z kolei wynika z zaangażowania Gaz-Systemu w realizację – wraz z duńskim operatorem systemu przesyłowego Energinet – projektu Baltic Pipe, obejmującego m.in. budowę międzysystemowego gazociągu podmorskiego, który połączy systemy Polski i Danii.

Pozytywne decyzje Prezesa URE zapewniają Spółce możliwość długofalowego prowadzenia działalności oraz realizacji planów inwestycyjnych, których kluczowym celem jest dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju - podkreślił polski operator.

Gaz-System jest jedynym wyznaczonym przez Prezesa URE operatorem systemu przesyłowego gazowego na terytorium Polski.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System to spółka w 100 proc. należąca do Skarbu Państwa. Głównym jej zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego. Do obowiązków operatora należy m.in. prowadzenie efektywnego ruchu w sieci gazowej z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych oraz ich jakości, zapewnienie równoprawnego dostępu do sieci podmiotom uczestniczącym w rynku gazu.(