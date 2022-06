Gaz-System: pierwszy lądowy odcinek Baltic Pipe z odbiorem technicznym

Po 18 miesiącach budowy gazociąg długości 69 km jest gotowy do nagazowania - zaznaczył Gaz-System.

Gazociąg Ciecierzyce–Lwówek jest jednym z dwóch odcinków gazociągu Goleniów–Lwówek o łącznej długości 191 km. Odbiór techniczny 122 km odcinka Goleniów–Ciecierzyce planowany jest w połowie czerwca.

Po odbiorach na całym gazociągu Goleniów–Lwówek zostanie przeprowadzony rozruch i nagazowanie, a przesył gazu ruszy 1 października tego roku - poinformował Gaz-System.

Jak podał operator, w szczytowym momencie w budowę gazociągu zaangażowanych było ponad 320 pracowników. Proces spawania liniowego i montażowego trwał 360 dni. Łącznie wyspawano prawie 4,9 tys. sztuk spoin. Na potrzeby budowy wykonano 43 przejścia bezwykopowe pod istniejącą infrastrukturą lokalną oraz cennymi przyrodniczo terenami, wykorzystując nowoczesne technologie takie jak przeciski, przewierty, mikrotunelling i HDD.

Gazociąg Baltic Pipe ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł maksymalnie przesyłać 10 mld m sześc. gazu rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. z Polski do Danii. Inwestorami są operatorzy przesyłowi: duński Energinet i polski Gaz-System. Według planów trasa przesyłu ma zacząć działać 1 października 2022 r., a pełną przepustowość osiągnąć z początkiem 2023 r.