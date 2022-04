Gaz-System: Polska już dziś zyskała niezależność od dostaw gazu z Rosji

Tłocznia gazu w Kędzierzynie-Koźlu jest jedną z inwestycji w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe. Koszt jej budowy to ponad 300 mln zł. To 15 tłocznia w polskim systemie przesyłu gazu.

Tomasz Stępień, fot. Marek Wiśniewski

"Ogłaszamy otwarcie jednej z tłoczni gazu, która będzie tłoczyć gaz z gazociągu Baltic Pipe i Terminala LNG w kierunku Małopolski, Podkarpacia i aż pod granice z Ukrainą i Słowacją. Tłocznia gazu jest elementem szerszego planu inwestycyjnego, szerszej strategii dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Budujemy i oddajemy do użytkowania w tym roku 5 toczni. Kędzierzyn jest pierwszą z nich – poinformował w poniedziałek prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień.

Dodał, że oprócz tego oddane zostanie ponad 800 km gazociągów, w tym gazociągi na Ukrainę, na Słowację i do Danii Baltic Pipe.

"Cały ten program inwestycyjny Gaz-Systemy to jest wartość ponad 20 mld zł. Realizujemy go od 2016 r. Dzięki takim obiektom jak ta tłocznia, polska zyskała niezależność od gazu z kierunku wschodniego, czyli z tego kierunku, z którym do tej pory mieliśmy tyle kłopotów, z którego do tej pory Polska brała gaz" - podkreślił Stępień.

Zwrócił uwagę, że zdołano przestawić cały przesył gazu w Polsce. "Na kierunek bramy północnej, z terminala z LNG, z Baltic Pipe. Ta tłocznia pełni centralną rolę w tym przesyle” – stwierdził.

To pierwsza tłocznia gazu w województwie opolskim. W pierwszym etapie została ona wyposażona w trzy agregaty sprężarkowe napędzane turbinami gazowymi łącznie o mocy 23 MW. Przewidziano możliwość rozbudowy tłoczni do sześciu sprężarek o łącznej maksymalnej mocy 69 MW.

Tłocznia gazu w Kędzierzynie-Koźlu zapewni stabilny przesył gazu gazociągami Zdzieszowice – Kędzierzyn i Zdzieszowice – Wrocław w kierunku zachodnim oraz gazociągami Tworóg – Kędzierzyn i Tworóg – Tworzeń w kierunku wschodnim.

Komisja Europejska przyznała inwestycji wsparcie finansowe z instrumentu "Łącząc Europę" na etap prac przygotowawczych realizowanych w ramach projektu "Połączenie międzysystemowe Polska-Czechy [Strok II] pomiędzy Libhost' (CZ) - Hat' (CZ-PL) - Kędzierzyn (PL) Gaz-System zmuszony był w trakcie prac zmienić generalnego wykonawcę tłoczni Kędzierzyn. Została nim firma Gascontrol Polska. W związku ze znaczącymi opóźnieniami prac budowlanych i brakiem podjęcia działań naprawczych przez spółki Rafako i PBG, Gaz-System podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z tym wykonawcą. Zaznaczono, że zmiana wykonawcy umożliwiła spółce dokończenie strategicznej inwestycji.