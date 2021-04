Gaz-System zakończył budowę gazociągu Tworóg-Tworzeń

Firma Gaz-System SA zakończyła budowę gazociągu Tworóg-Tworzeń. To kolejny fragment strategicznej magistrali gazowej Korytarz Północ-Południe, który został włączony do krajowego systemu przesyłowego na południu Polski - przekazała spółka we wtorek.

Gazociąg o długości 55 km i średnicy 1000 mm przebiega przez siedem gmin województwa śląskiego: Tworóg, Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Ożarowice, Mierzęcice, Siewierz i Dąbrowę Górniczą. Został połączony z niedawno wybudowanym gazociągiem Tworóg–Kędzierzyn, będzie też połączony z powstającym gazociągiem Pogórska Wola–Tworzeń - podał Gaz-System.

"Oddanie tej inwestycji do użytkowania oznacza, że obecnie zakończyliśmy budowę i włączyliśmy do sieci ponad 500 km nowych gazociągów z 800 km Korytarza Północ-Południe. Na pozostałych odcinkach tego projektu trwają obecnie zaawansowane prace budowlane, które zakończymy w I kwartale 2022 roku. Ukończenie tego projektu jest kluczowe, by jako operator efektywnie rozprowadzić po Polsce gaz z nowych punktów wejścia, takich jak Baltic Pipe i Terminal LNG" – powiedział we wtorek wiceprezes Gaz-System Artur Zawartko. Budowa rozpoczęła się w maju 2018 r. Wzdłuż gazociągu posadowiono telemetryczną linię światłowodową, a na jego trasie wybudowano pięć zespołów zaporowo-upustowych. 46 przeszkód terenowych pokonano metodami bezwykopowymi, takimi jak mikrotuneling, przewiert lub przecisk poziomy. Wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum firm PORR SA i Denys NV, a nadzór inwestorski prowadziła firma ECMG GmbH. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 218 mln złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Korytarz Północ-Południe to gazowa magistrala, która połączy Terminal LNG w Świnoujściu oraz Baltic Pipe przez południową Polskę, Republikę Czeską, Słowację i Węgry z terminalem LNG w Chorwacji.

