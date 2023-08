Gaz w Europie drożeje, bo rośnie ryzyko paraliżu terminali LNG w Australii

Cena gazu rośnie w poniedziałek na europejskim rynku, bo rośnie również niebezpieczeństwo nagłego zniknięcia 10 proc. globalnej podaży LNG z powodu strajku pracowników terminali eksportowych w Australii, informuje Bloomberg.

Cena gazu ziemnego rosła w poniedziałek na platformie TTF nawet o 18 proc. po tym jak związki zawodowe działające w Woodside Energy Group podczas weekendu ogłosiły, że jeśli do środy nie będzie porozumienia płacowego z zarządem firmy już od 2 września może rozpocząć się strajk. Oznaczałoby to wstrzymanie dostaw LNG stanowiącego nawet 10 proc. globalnego rynku i zwiększyło rywalizację o skroplony gaz ziemny między nabywcami z Azji i Europy.

- Jakiekolwiek starcie o dodatkową ilość LNG mogłoby uruchomić wojnę cenową – ostrzegła Soni Kumari, strateg ANZ Banking Group.

Analitycy ING Groep uspokajają, że zapasy gazu w Europie są wysokie, popyt ograniczony, a sytuacja w Australii wyjaśni się jeszcze w tym tygodniu i wzrost ceny może okazać się krótkotrwały. W ich ocenie, gdyby doszło do przerwania dostaw z powodu strajku, to byłby to duży problem jedynie w przypadku wstrzymania działania terminali przez okres co najmniej miesiąca lub dwóch.

Saul Kavonic, analityk Credit Suisse Group przypomina jednak, że ostatni strajk w Australii, do którego doszło w terminalu Prelude, należącym do koncernu Shell, trwał 76 dni.

Cena gazu ziemnego z wrześniowych kontraktów rośnie obecnie na TTF o prawie 6 proc. do 38,545 EUR za 1 MWh. Na początku sierpnia notowano go po ok. 27 EUR za 1 MWh.