Gaz ziemny tanieje w Europie czwarty dzień z rzędu

Rosja ogłosiła w czwartek zakaz eksportu ponad 200 produktów w ramach odwetu za sankcje nałożone na nią za napaść na Ukrainę. Nie ma wśród nich energii i surowców, których sprzedaż generuje największe wpływy do budżetu. Z drugiej strony Unia Europejska nie nałoży sankcji na gaz i ropę z Rosji, o czym poinformował w piątek premier Węgier Wiktor Orban. Dane operatorów sieci przesyłowych pokazują także, że eksport rosyjskiego gazu przez Ukrainę przebiega w piątek bez zakłóceń.

Na giełdzie w Amsterdamie cena gazu z kwietniowego kontraktu spada o 6,6 proc. do 118 EUR za 1 MWh. Wcześniej spadała nawet do 116 EUR, najmniej od dwóch tygodni. We wtorek kurs “błękitnego paliwa” dochodził nawet do 345 EUR. Gaz jest o ok. 40 proc. tańszy tydzień temu, ale 40 proc. droższy niż miesiąc temu. Jest o ponad 500 proc. droższy niż rok wcześniej.