Gaz ziemny tanieje w Europie dzięki doniesieniom z USA

Gaz ziemny z wrześniowych kontraktów tanieje obecnie na platformie TTF o 1,75 proc. do 195,70 EUR za 1 MWh. Podobnej skali spadki widoczne są na kontraktach na kolejne miesiące aż do stycznia. Gaz wcześniej taniał nawet o blisko 5 proc.

fot. Bloomberg

Freeport LNG, jeden z największych amerykańskich terminali eksportowych, który w czerwcu wstrzymał działalność z powodu pożaru, ogłosił uzgodnienie z regulatorem wznowienia działalności na początku października. To, co wywołało pozytywną reakcję rynku, to zapowiedź ruszenia pełną mocą. Analitycy oczekiwali, że produkcja będzie zwiększana stopniowo.

- Dodatkowy gaz z USA powinien pomóc złagodzić trudną sytuację na rynku spot jaką widzimy ostatnio, pomoże także wywrzeć presję na Gazprom aby zakończył sprawę z turbiną Nord Stream 1 – powiedział Nick Campbell z firmy konsultingowej Inspired.

Niedługo po wstrzymaniu na początku czerwca działalności przez Freeport LNG Gazprom zaczął ograniczać dostawy gazu do Europy tłumacząc to problemami z turbiną gazociągu Nord Stream 1, która nie wróciła do niego z przeglądu technicznego w Kanadzie z powodu sankcji nałożonych na Rosję za napaść na Ukrainę. Dostawy zredukowano do 20 proc. normalnego poziomu dostaw, co wywołało kryzysową sytuację w Niemczech w związku z ich uzależnieniem od importu rosyjskiego gazu. Rząd Niemiec wynegocjował z Kanadą przekazanie turbiny do Rosji. Obecnie jest ona już w Niemczech i czeka na wysyłkę do Rosji, ale Gazprom zgłasza wciąż problemy i nie kwapi się do odbioru.