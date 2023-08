Gaz ziemny w hubie TTF podrożał o ok. 3 proc. w kontraktach wrześniowych PAP

W poniedziałek ok. godz. 9.45 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na wrzesień drożał o 3,01 proc., do 29,72 euro za MWh, a w kontraktach na październik o 2,12 proc., do 34 euro za MWh.

