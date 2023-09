Gazele Biznesu 2023 - nie zwlekaj, wypełnij zgłoszenie

Jeszcze tylko do 10 października można składać zgłoszenia do 24. edycji rankingu małych i średnich firm. A warto to zrobić, by pochwalić się dobrymi wynikami, zwłaszcza w czasach spowolnienia gospodarczego.

Mimo że do grudnia, kiedy tradycyjnie – już po raz 24. – redakcja „Pulsu Biznesu” opublikuje kolejne wydanie dorocznego rankingu „Gazele Biznesu”, pozostały jeszcze trzy miesiące, prace nad jego kolejną edycją już trwają.

Przypomnijmy – Gazele Biznesu to firmy małe i średnie, które dynamicznie się rozwijają, osiągając jednocześnie bardzo dobre wyniki finansowe (szczegółowe kryteria publikujemy w ramce). Nasz dobrze już znany wśród przedsiębiorców ranking służy ich promowaniu i ułatwianiu im nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

Choć część firm, które co roku trafiają do naszego zestawienia, jest typowana przez współpracującą z redakcją „PB” wywiadownię gospodarczą Coface, która ich dane finansowe uzyskuje z ogólnodostępnych źródeł, a potem poddaje weryfikacji, to całkowitą pewność, że kandydatura przedsiębiorstwa zostanie rozpatrzona, daje tylko samodzielne jej zgłoszenie. Można to zrobić, korzystając z formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie gazele.pl.

Gazelą Biznesu warto zostać przede wszystkim dlatego, że tytuł jest potwierdzeniem dobrej kondycji firmy i jej dynamicznego rozwoju. Jest on rekomendacją rozpoznawalną zarówno przez kooperantów, jak i instytucje finansowe.

Pełne wyniki 24. edycji rankingu zostaną opublikowane w portalu www.pb.pl w ostatnich dniach roku 2023. W tym samym terminie zarówno do naszego portalu, jak i do specjalnego drukowanego dodatku do codziennego wydania dziennika „Puls Biznesu” trafią artykuły poświęcone podsumowaniu wyników i prezentacji laureatów z poszczególnych regionów. W kolejnych tygodniach – już na początku roku 2024 – opublikujemy osiem dodatków regionalnych, w których dokładniej przedstawimy najbardziej dynamiczne firmy z poszczególnych województw, a także omówimy tematy najistotniejsze z punktu widzenia bieżącej działalności małych i średnich przedsiębiorstw.

Po przerwie spowodowanej pandemią powrócimy również do spotkań, które przez lata stały się tradycją „Gazel Biznesu”. W marcu 2024 r. zorganizujemy w Warszawie galę, na którą zaprosimy przedstawicieli firm zajmujących czołowe miejsca w rankingach w poszczególnych województwach. Będzie ona okazją do wręczenia przedstawicielom najdynamiczniej rozwijających się polskich firm pamiątkowych dyplomów oraz do nawiązania osobistych relacji.

Na zakończenie przypomnijmy, że udział w rankingu jest dla Gazel Biznesu całkowicie bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się do niego decydują wyłącznie wyniki osiągnięte przez firmy, a nie jury czy skomplikowane algorytmy. Ta cecha sprawia, że „Gazele Biznesu” są rankingiem wyjątkowym, a zakwalifikowanie się do niego rzeczywiście potwierdza dobrą kondycję finansową oraz pozycję rynkową firmy. Zapraszamy.