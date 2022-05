Gazociąg między Polską a Słowacją jest gotowy do próbnego uruchomienia

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Gazociąg między Polską a Słowacją jest gotowy do próbnego uruchomienia - poinformował w piątek w miejscowości Vyrava na wschodzie Słowacji premier tego kraju Eduard Heger. Według niego rurociąg jest już pod ciśnieniem i gotowy do pracy, a dzięki niemu Słowacja ma uzyskać dostęp do gazu norweskiego.

Heger powiedział także, że połączenie gazowe między Polską a Słowacją pozwoli na przesyłanie gazu, który przybywa do polskich portów w formie skroplonej (LNG). W czwartek rurociąg na całej długości został poddany ciśnieniu roboczemu, a od piątku firma Eustream przeprowadza tzw. testy wstępne wszystkich urządzeń.