Gazowa nadzieja na poprawę klimatu

Technologie wodorowe przesuwają się ku centrum zainteresowania energetyki. Droga do zrealizowania rewolucji wodorowej prowadzi przez kosztowne badania, pilotaże, atesty i próby, wymaga porozumień i kooperacji.

Komisja Europejska jest zdeterminowana w dążeniu do przekształcenia Europy w pierwszy na świecie kontynent neutralny dla klimatu. Cel ten chce osiągnąć do 2050 r. Strategia przemysłowa Komisji Europejskiej zakłada alians podmiotów publicznych i prywatnych na rzecz produkcji czystego wodoru „Clean Hydrogen Alliance”. Technologie wodorowe budzą nadzieję na wypełnienie aspiracji użytkowania zielonej energii na szeroką skalę i zdynamizowania polityki klimatycznej New Green Deal.