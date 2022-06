Gazprom eksportuje najmniej gazu od 8 lat

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W czerwcu dzienny eksport rosyjskiego gazu do kluczowych klientów zagranicznych spadł do najniższego poziomu od co najmniej 2014 roku, informuje Bloomberg.

Dotychczas w tym miesiącu Gazprom eksportował do krajów spoza byłego ZSRR średnio 307 mln metrów sześciennych gazu dziennie. Oznacza to 13 proc. spadek w porównaniu z majem, wyliczył Bloomberg. Od początku roku państwowy rosyjski koncern eksportował do kluczowych klientów zagranicznych 65,6 mld metrów sześciennych gazu, o 29 proc. mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku.