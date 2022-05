Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Sytuacja z dostawą rosyjskiego gazu do Europy komplikuje się, wynika z informacji przekazanych w środę wieczorem przez agencję Reuters.

We wtorek wieczorem operator ukraińskich gazociągów ogłosił, że przesył z Rosji do Europy przez kluczowy punkt Sochranowka ustanie w środę o 7 rano, bo okupacyjne siły na wschodzie kraju zakłóciły działanie stacji kompresora. Reuters pisał o możliwości zmiany miejsca dostawy gazu na Sudżę, co pozwoliłoby na kontynuowanie przesyłu do Europy.