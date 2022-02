Gazprom poinformował, że kontrakt przewiduje zwiększenie dostaw rosyjskiego gazu do Chin o 10 mld metrów sześciennych. Kiedy osiągnięta zostanie pełna zdolność przesyłowa, łącznie mają wynosić 48 mld metrów sześciennych rocznie.

fot. Bloomberg

W 2014 roku Gazprom podpisał z CNPC 30-letni kontrakt na dostawę 38 mld metrów sześciennych gazu ziemnego za pośrednictwem rurociągu Siła Syberii. Uroczyste rozpoczęcie dostaw nastąpiło w grudniu 2019 roku.

W styczniu 2022 roku zakończono studium wykonalności dotyczące budowy gazociągu będącego przedłużeniem przez terytorium Mongolii rosyjskiego gazociągu Siła Syberii 2. Pozwoli on zwiększyć dostawy rosyjskiego gazu do Chin do 50 mld metrów sześciennych rocznie.