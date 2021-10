Gazprom podtrzymał prognozę tegorocznych dostaw do Europy i Turcji, którą przedstawił w kwietniu, zanim w Europie doszło do kryzysu spowodowanego niedoborem gazu ziemnego.

- Nadal podtrzymujemy szacunki, według których dostawy gazu przez Gazprom do Europy i Turcji do końca tego roku mogą sięgnąć nawet 183 mld metrów sześciennych – powiedziała, cytowana w wewnętrznej publikacji koncernu, wiceszefowa Elena Burmistrowa.

Przypomniała, że Gazprom zamierza dostarczyć do Turcji 24-25 mld metrów sześciennych gazu. Dostawy do Europy centralnej i zachodniej wyniosłyby ok. 158 mld metrów sześciennych. To mniej więcej tyle samo co w ubiegłym roku, kiedy popyt był mniejszy z powodu pandemii i wyraźnie mniej niż w rekordowym pod tym względem 2018 roku, kiedy dostawy sięgnęły 176,8 mld metrów sześciennych.

fot. Bloomberg

Podtrzymanie prognozy przez Gazprom może być rozczarowaniem dla odbiorców w Europie, płacących rekordowe ceny za „błękitne paliwo” i oczekujących na zwiększenie dostaw rosyjskiego gazu zimą tego roku. Ich nadzieje rozbudził prezydent Władimir Putin, który wcześniej w tym miesiącu ogłosił, że Rosja jest gotowa dostarczyć dodatkowy gaz na europejski rynek. Dał do zrozumienia jednocześnie, że dodatkowy gaz mógłby popłynąć Nord Stream 2 o ile gazociąg otrzymałby zatwierdzenie przez władze Niemiec do użytku.

Burmistrowa nie powiedziała, ile gazu Gazprom zamierza zaoferować w tym roku na swoim elektronicznym rynku spot. Według stanu we wrześniu, dostawy z tegorocznym terminem sięgały łącznie 7,4 mld metrów sześciennych. Wcześniej w tym miesiącu minister energii Aleksander Nowak mówił prezydentowi Putinowi, że sprzedaż spot przez Gazprom może pomóc złagodzić kryzys na europejskim rynku gazu. Nie wykluczał, że koncern zwiększy sprzedaż w transakcjach spot po 1 listopada, kiedy ma zakończyć się zapełnianie rosyjskich magazynów gazu.