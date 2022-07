Gazprom traci w czwartek ponad jedną czwartą wartości

Rozczarowanie jest zrozumiałe, bo zarząd spółki rekomendował wypłatę rekordowej dywidendy wysokości 52,53 rubla na akcję. Kontrolujący gazowy koncern Kreml zdecydował jednak inaczej. Reuters cytuje wiceprezesa Famiła Sadygowa, który powiedział, że „akcjonariusze uznali iż w obecnej sytuacji nie jest właściwa wypłata dywidendy”. Ogłosił, że Gazprom ma skupić się na gazyfikacji regionów Rosji, przygotowaniach do sezonu grzewczego i opłacenia podwyższonych podatków.

fot. Bloomberg

- To katastrofa dla akcji Gazpromu, bo jedyną zachętą do inwestycji w nie była wysoka dywidenda – napisali analitycy Tinkoff Investments, według których o zablokowaniu dywidendy zdecydował resort finansów chcący zwiększyć wpływy do budżetu.