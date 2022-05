Gazprom twierdzi, że Polska nadal otrzymuje rosyjski gaz

Tydzień temu Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Polski po odmowie płatności za niego rublami, czego zażądał prezydent Władimir Putin wbrew obowiązującym zapisom kontraktowym. Kuprijanow twierdzi, że rosyjski gaz nadal trafia do Polski, tyle że zamawiany jest przez nabywców we Włoszech i Francji.

fot. Bloomberg

Bloomberg przypomina, że wcześniej Gazprom ostrzegał, że będzie redukował przesył do krajów udostępniających rosyjski gaz Polsce. Nie jest jasne, jak obecnie zareaguje rosyjski koncern, pisze agencja.

Polska otrzymuje gaz dzięki tzw. wirtualnemu rewersowi, twierdzi rzecznik Gazpromu. W praktyce wygląda to tak, że część gazu płynącego do innych krajów z Rosji przez gazociąg w Polsce zostaje w naszym kraju. Kuprijanow wskazuje, że w ten sposób dostarczają go do Polski Niemcy. Miało to pozwolić zapełnić zbiorniki w Polsce do 80 proc.

W środę PGNiG poinformowało o wzroście zapasów gazu w magazynach tydzień po odcięciu dostaw przez Rosję. Kiedy to nastąpiło były zapełnione w 76 proc.

- Aktualny stan zapełnienia magazynów to 81%. To min. wynik intensyfikacji dostaw #LNG do PL podejmowanych przez #PGNiG w ostatnich tygodniach – napisało PGNiG na Twitterze.

Na początku tygodnia spółka informowała, że spodziewa się w maju sześciu dostaw LNG do terminala w Świnoujściu. Przez poprzednie osiem dni miała odebrać tam ładunki trzech metanowców.