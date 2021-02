W okresie 1 stycznia-15 lutego Gazprom zwiększył wydobycie gazu o 6,9 proc. w ujęciu rocznym do 70 mld metrów sześciennych, informuje UrduPoint.

Rosyjski koncern zwiększył w omawianym okresie eksport gazu do odbiorców spoza Wspólnoty Niepodległych Państw o 36,5 proc. do 27,5 mld metrów sześciennych. Dostawy do Holandii wzrosły o 8,4 proc., do Niemiec o 35,5 proc., do Turcji o 30,6 proc. do Francji o 43,7 proc., do Polski o 63,7 proc., a do Włoch o 112,7 proc.