Gazprom zwiększył eksport dzięki pogróżce Putina

Średnie dzienne dostawy rosyjskiego gazu do kluczowych odbiorców zagranicznych wzrosły w marcu do najwyższego poziomu od siedmiu miesięcy po tym jak prezydent Rosji zagroził odcięciem dostaw tym, którzy nie będą płacić za gaz rublami, wynika z informacji przekazanych przez Bloomberga.

23 marca Władimir Putin ogłosił, że „nieprzyjazne” Rosji kraje będą musiały płacić za rosyjski gaz rublami. Wywołało to m.in. wzrost zakupów „błękitnego paliwa” w Rosji przed 1 kwietnia, czyli terminem realizacji żądania prezydenta Rosji. W efekcie Gazprom zwiększył w marcu średni eksport dzienny gazu do krajów spoza dawnego ZSRR do 494 mln metrów sześciennych, wynika z wyliczeń Bloomberga. To 17 proc. więcej niż wynosił w lutym, ale 16 proc. mniej niż rok wcześniej.