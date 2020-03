Gdzie szukać wsparcia, inwestując na światowych rynkach?

Inwestowanie na światowych rynkach to ciekawa alternatywa dla rodzimych akcji, obligacji oraz innych form pomnażania kapitału. Żeby jednak umiejętnie wykorzystać możliwości, jakie dają inwestycje zagraniczne, trzeba znać specyfikę danego rynku, w tym sytuację gospodarczą i polityczną. Gdzie, nie mając takiej wiedzy, szukać wsparcia, by zmniejszyć ryzyko i ułatwić sobie wybór instrumentów finansowych?

Model inwestycyjny szyty na miarę

Dzisiejszy klient bankowości prywatnej to osoba ceniąca wygodę, świadoma swoich możliwości oraz potrzeb i oczekująca indywidualnego traktowania. Nie zawsze dysponuje wiedzą czy doświadczeniem, które pomagają w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Wtedy niezbędna jest współpraca ze specjalistami w danej dziedzinie, wsparcie ekspertów, którzy pomogą wybrać rozwiązania inwestycyjne szyte na miarę.

Unikatowa platforma inwestycyjna

Bankowość prywatna Citigold to przede wszystkim możliwość uzyskania kompleksowego doradztwa w połączeniu z dostępem do nowoczesnych narzędzi inwestycyjnych. Specjaliści służą pomocą w dokładnym określeniu potrzeb inwestora, specyfiki inwestycji, skłonności do ryzyka, rodzaju interesujących aktywów i w zbudowaniu portfela w oparciu o wszystkie te wytyczne.

Eksperci udzielający porad mają szczegółową wiedzę na temat sytuacji w poszczególnych krajach, a także na rynkach obsługujących poszczególne rodzaje inwestycji. Powszechne jest przekonanie, że inwestowanie w obligacje należy do jednych z najbezpieczniejszych, jednak to wiedza i prawidłowa analiza dają możliwość realizacji zysków przy relatywnie niskim ryzyku.

Swoim klientom Citi Handlowy oddaje do dyspozycji unikalną platformę doinwestowania online w zagraniczne obligacje. Jak mówi Szymon Zajkowski, dyrektor inwestycyjny w Citi Handlowy: ‒ Dzięki przynależności do globalnej grupy Citi mamy dostęp do analiz ekspertów z różnych części świata i pokrywających wszelkie klasy aktywów. To daje nam ogromną przewagę na rynku i ułatwia podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych w procesie przygotowywania rekomendacji dla naszych Klientów. Szeroki wachlarz instrumentów finansowych dostępnych w Citi Handlowy umożliwia nam zbudowanie dobrze zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, zgodnego z celami i horyzontem inwestycyjnym danego Klienta. W czasach rosnącego skomplikowania rynków finansowych oraz podwyższonej zmienności notowań kładziemy również szczególny nacisk na odpowiednio częstą i zrozumiałą komunikację z klientem, tak by zawsze miał on pewność, że jego portfel jest zgodny z założonymi wcześniej celami inwestycyjnymi oraz poziomem ryzyka.

Wszelkie działania na portfelu inwestycyjnym, w tym zmiany jego składu, zakup lub sprzedaż aktywów oraz sprawdzenie stanu konta, można wykonywać online, dzięki czemu dostęp do inwestycji i pełna kontrola nad inwestowaniem jest możliwa z każdego miejsca na świecie o dowolnej porze.

Bankowość prywatna Citigold to nie tylko obligacje zagraniczne

Do tej pory klienci Citigold mieli możliwość inwestowania głównie w bezpieczne instrumenty inwestycyjne, jak właśnie obligacje zagraniczne. Chcąc inwestować swoje pieniądze na rynkach zagranicznych w ramach bankowości prywatnej Citigold, do dyspozycji mają także inne rozwiązania. Osobom poszukującym bardziej ryzykownych rozwiązań, ale niosących ze sobą potencjalnie wyższe zyski, bank oferuje możliwość inwestowania w fundusze inwestycyjne (polskie i zagraniczne), obligacje strukturyzowane oraz polskie i zagraniczne akcje.

W każdym z tych przypadków klient ma do dyspozycji specjalistów, którzy pomogą w doborze odpowiednich, wyselekcjonowanych z rynku aktywów. W rozmowie określą potrzeby i możliwości klienta oraz pomogą zbudować portfel i strategię inwestycyjną. Będą także służyli radą na każdym etapie inwestycji.

