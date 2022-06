Getin Holding i Getin Noble Bank sprzedają akcje TU Europa

Obecnie akcjonariuszami TU Europa są niemiecki HDI International (50 proc. plus 1 akcja), japoński Meiji Yasuda Life Insurance Company (33,46 proc.), Getin Noble Bank (9,08 proc.) oraz Getin Holding (7,46 proc.).

Getin Holding dokona zbycia na rzecz Meiji Yasuda Life Insurance Company (MY) akcji TU Europa, stanowiących 7,46 proc. kapitału zakładowego, za ponad 70,41 mln zł.

Getin Noble Bank (GNB) dokona zbycia na rzecz MY akcji TU Europa, stanowiących 9,08 proc. kapitału zakładowego TU Europa, za ponad 85,72 mln zł.

- W przypadku sprzedaży akcji TU Europa na podstawie Umowy Sprzedaży Akcji Emitent oraz GNB nie będą posiadali akcji TU Europa – głosi komunikat.

Getin Holding poinformował, że realizacja transakcji sprzedaży akcji TU Europa skutkować będzie ujęciem w jego wynikach dodatniego wyniku brutto na transakcji w wysokości ok. 4,83 mln zł oraz zwiększeniem stanu środków pieniężnych o kwotę ponad 70,41 mln zł.

Realizacja transakcji sprzedaży akcji TU Europa przez Getin Holding i Getin Noble Bank uwarunkowana jest uzyskaniem braku sprzeciwu do uchwał zarządu i rady nadzorczej Getin Noble Bank dot. transakcji ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, działającego jako kurator Getin Noble Bank. Getin Holding przewiduje, że w przypadku braku sprzeciwu do zawarcia umowy sprzedaży akcji dojdzie do końca czerwca 2022 r.