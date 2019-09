Getin Noble Bank: Jednym z naszych priorytetów jest jakość obsługi

Niezależnie czy klient Getin Noble Banku wybiera korzystanie z placówki, aplikacji mobilnej czy bankowości internetowej – w każdym przypadku jakość obsługi jest tak samo wysoka. Zadowolony klient jest najlepszym ambasadorem marki, dlatego Bank niezmiennie umieszcza jakość obsługi na liście swoich priorytetów. Kolejne nagrody i wyróżnienia przyznawane przez klientów i niezależnych ekspertów potwierdzają tylko słuszność tej strategii, a Bank cały czas dba o to, żeby taki poziom utrzymać. M.in. systematycznie udoskonala narzędzia wspierające obsługę klienta.

Jakość obsługi to ciągły proces, na który składa się wiele czynników i który wymaga pracy, uważnej obserwacji oraz konsekwencji. To m.in. łączenie i wdrażanie najlepszych praktyk z rynku, opinii klientów i praktycznych wskazówek pracowników. To również systematyczne monitorowanie i prowadzenie badań dotyczących jakości obsługi we wszystkich dostępnych kanałach sprzedaży. Cel jest jeden - jak najwięcej zadowolonych klientów, bo to oni budują̨ opinię o marce.

Klienci oczekują obsługi wielokanałowej

Wielokanałowość obsługi i dostęp do najnowszych technologii jest dziś standardem, którego oczekują klienci bankowości. Przykładowo coraz chętniej korzystają z aplikacji mobilnej, a wręcz staje się ona ich ulubionym sposobem kontaktu z bankiem. Ponadto kanał mobilny coraz chętniej wykorzystywany jest do zakupu nawet tych bardziej złożonych produktów, np. kredytów gotówkowych. Dlatego aplikacja Getin Noble Banku jest cały czas dopracowywana tak, aby była jeszcze bardziej funkcjonalna i intuicyjna. Posiada wiele rozwiązań przydatnych w codziennym bankowaniu, jak np. Getin Phone (połączenie z infolinią jednym kliknięciem z poziomu aplikacji) czy Sejf (usługa umożliwiająca dowolne blokowanie i odblokowywanie środków na rachunku). Dodatkowo, operacje wykonywane w bankowości internetowej klienci mogą łatwo zatwierdzać mobilną autoryzacją w aplikacji, bez konieczności przepisywania kodów SMS. Bank udostępnia również usługi Apple Pay, Google Pay oraz Garmin Pay.

Getin Noble Bank nie zapomina też o klientach, którzy preferują bezpośredni kontakt z Doradcą. Bank posiada obecnie blisko 200 oddziałów własnych, z czego 13 zlokalizowanych jest w centrach handlowych. Wszystkie placówki oferują dostęp do pełnej oferty oraz wsparcie wykwalifikowanego zespołu Doradców. Ponadto Getin Noble Bank przywiązuje dużą wagę do standardów swoich placówek, podnosząc nie tylko kompetencje pracowników, ale też unowocześniając wygląd oddziałów. Bank rozwija również sieć franczyzową, która liczy obecnie ponad 200 placówek. Wszystkie punkty franczyzowe objęte są szerokim wsparciem Banku, co doceniają partnerzy prowadzący działalność pod szyldem Getin Banku.

Finanse na Prostych Zasadach

Getin Noble Bank opiera swoją wizję bankowości na prostych zasadach i to właśnie w myśl tej koncepcji dąży do tego, żeby wszystko, co oferuje, było maksymalnie proste i transparentne. Takie są też produkty, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Konto „Proste Zasady” wybrało już prawie 250 tys. klientów, a rachunki oszczędnościowe „Bonus za aktywność” i „Na nowe środki” systematycznie plasują się w czołówkach rankingów, będąc jednymi z najlepiej oprocentowanych rachunków na rynku. Niedawno Bank wprowadził do swojej oferty Konto Proste Zasady Junior dla osób od 13 roku życia.

Finalnie wszystkie działania mają dawać klientowi najwyższy komfort bankowania i najlepszą jakość obsługi, a starania w tym zakresie są systematycznie doceniane nie tylko przez klientów, ale też ekspertów branży. Getin Noble Bank zajął m.in. trzecie miejsce w prestiżowym rankingu „Złoty Bankier” w głównej kategorii „Złoty Bank 2019 – Najlepsza wielokanałowa jakość obsługi” oraz otrzymał wyróżnienie w kategorii „Bezpieczny bank – najlepsze praktyki”. Znalazł się również na podium ostatniej edycji rankingu „Przyjazny Bank” Newsweeka oraz po raz kolejny został wyróżniony tytułem „Bank doceniony przez Klientów”. To najlepsza dawka motywacji do wdrażania kolejnych usprawnień i udoskonalania usług, które mają wpłynąć na zadowolenie klientów.

