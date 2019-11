Getin Noble Bank: Komfort i bezpieczeństwo klientów są dla nas najważniejsze

Przyzwyczajenia i preferencje klientów współczesnej bankowości zmieniają się bardzo dynamicznie. To generuje nowe potrzeby, ale też i wyższe oczekiwania. I chociaż trendy zdecydowanie wskazują na bankowość internetową i mobilną, to najbardziej złożone produkty wciąż wymagają wsparcia specjalistów i wizyt w placówkach. Potrzeby klientów nadal są zróżnicowane, a jakość obsługi w każdym z kanałów bankowości tak samo ważna. Getin Noble Bank stawia w tym przypadku na wykwalifikowany zespół, komfort korzystania z nowoczesnych placówek oraz bezpieczną bankowość internetową i mobilną.

Na potrzeby wrześniowego rankingu Instytucja Roku 2019, organizowanego przez portal Moje Bankowanie, przeprowadzono badanie, sprawdzające jakość obsługi klientów w placówkach bankowych. Pod lupę wzięto 15 banków, a Getin Noble Bank uplasował się w ich czołówce i został doceniony m.in. za kompleksowe przygotowanie doradców. Przedstawiciele Banku podkreślają, że za takimi wynikami stoją w dużej mierze szkolenia i ciągłe monitorowanie jakości. Do tego dochodzi komfort korzystania z nowoczesnej placówki, co jest dodatkowym atutem zarówno dla klientów, jak i dla doradców.

Getin Noble Bank posiada obecnie blisko 200 oddziałów własnych, z czego 16 zlokalizowanych jest w centrach handlowych. Tylko na przełomie października i listopada br. bank otworzył cztery nowe lokalizacje. Wszystkie placówki oferują dostęp do pełnej oferty oraz wsparcie wykwalifikowanego zespołu. Nowe oddziały to nie tylko nowy design i wygląd, ale także inne podejście do bankowania. Oddział i jego infrastruktura mają wspierać budowanie długofalowej relacji z klientem, a nie pełnić rolę wyłącznie serwisową.

Komfort w placówce, bezpieczeństwo w obsłudze zdalnej

Obecnie znaczny odsetek klientów wybiera tzw. bank w telefonie, czyli zarządzanie swoimi finansami z poziomu aplikacji mobilnej. Nic dziwnego, skoro posiadają one coraz więcej atutów i funkcjonalności ułatwiających codzienne bankowanie. Getin Noble Bank proponuje swoim klientom m.in. połączenie z infolinią jednym kliknięciem z poziomu bankowości mobilnej oraz Sejf, czyli usługę umożliwiającą dowolne blokowanie i odblokowywanie środków na rachunku. Operacje wykonywane w bankowości internetowej klienci mogą łatwo zatwierdzać mobilną autoryzacją, bez konieczności przepisywania kodów SMS. Bank oferuje również usługi Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay oraz rozwiązania takie jak 3DTouch, czyli intuicyjne skróty do często używanych funkcji.

Należy jednak pamiętać, że nowe technologie to też nowe wyzwania w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. Dlatego Getin Noble Bank wdraża nowoczesne rozwiązanie w postaci Systemu Przeciwdziałania Nadużyciom, który znacznie poprawi efektywność wykrywania i blokowania podejrzanych transakcji jeszcze przed dokonaniem płatności. System obejmie wykrywanie szeroko pojętych nadużyć, w tym aplikacyjnych, transakcyjnych, kartowych oraz wewnętrznych, będących zarówno wynikiem celowego działania, jak i błędu ludzkiego. Całość działa w oparciu o nowoczesne komponenty analityczne SAS Fraud Management oraz SAS Visual Investigator.

Zróżnicowane potrzeby wymagają elastycznej oferty

Zróżnicowane potrzeby klientów dotyczą nie tylko wielokanałowości obsługi, ale też oferty produktowej. Wśród flagowych produktów banku należy wyróżnić Konto Proste Zasady oraz rachunki oszczędnościowe w ofertach „Bonus za aktywność” i „Na nowe środki”, które systematycznie plasują się w czołówkach rankingów, będąc jednymi z najlepiej oprocentowanych rachunków na rynku. Niedawno bank wprowadził Konto Proste Zasady Junior dla osób od 13 do 18 roku życia oraz nowe Elastyczne Konto Oszczędnościowe, które jest odpowiedzią na potrzeby klientów potrzebujących stałego dostępu do swoich środków bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Natomiast z myślą o osobach często podróżujących bank udostępnił usługę wielowalutową, którą klient może uruchomić na kartach debetowych banku i tym samym dokonywać transakcji płatniczych bez ponoszenia dodatkowych kosztów przewalutowania. Ponadto klienci mogą nabyć ubezpieczenie turystyczne Bezpieczna Wyprawa, obejmujące ryzyka najczęściej występujące podczas podróży zagranicznej. Warto o tym pomyśleć szczególnie teraz – przed rozpoczęciem sezonu sportów zimowych. Rozwija się również sieć wpłatomatów banku, których liczba sięga już prawie stu.

Wizja bankowości Getin Noble Banku oparta jest na prostych zasadach. Zgodnie z tą koncepcją bank dąży do tego, żeby wszystko, co oferuje, było nie tylko dopasowane do potrzeb różnych klientów i elastyczne, ale też maksymalnie proste i transparentne.

