Getin Noble Bank ponownie na szczycie elitarnego grona 5***** banków według miesięcznika Forbes

Wysoka jakość usług private banking w Getin Noble Bank została po raz kolejny wyróżniona najwyższą oceną w corocznym ratingu „Forbesa” usług private banking. Docenione zostały wysoki poziom obsługi i jakość posiadanych produktów. Ofertę wyróżniono również ze względu na kompleksowe wsparcie Klientów, dostęp do szerokiej palety rozwiązań inwestycyjnych oraz usług dodatkowych.

Uzyskanie najwyższej oceny w ratingu private bankingu to dla nas ogromne wyróżnienie. Najwyższa ocena Forbesa, to dowód na to, że udaje nam się spełniać potrzeby zamożnych Klientów. Stale pracujemy nad tym, żeby jeszcze bardziej udoskonalać nasze usługi i dostosowywać je do trendów rynkowych. - mówi Wojciech Tomasik, Członek Zarządu Getin Noble Banku.

Liczy się jakość i czas

Zdecydowanie w centrum uwagi jest dziś obsługa i jakość, które budują zaufanie Klienta w to, że jego pieniądze są bezpieczne. Dla Klientów private bankingu bardzo ważny jest także szacunek dla ich czasu. To właśnie z tej perspektywy tak istotna jest autorska usługa Noble Concierge, wzorowana na najlepszych agencjach concierge na świecie. Dla wygody Klientów Bank udostępnia dziewięć lokalizacji obsługi private banking, a także otwiera nowe punkty obsługi (w 2019 roku w Białymstoku i Łodzi). Klienci mają możliwość skorzystania z profesjonalnej opieki bankiera w pozostałych placówkach Getin Noble Banku, w dogodnym miejscu i czasie.

Dla Klientów ważne jest poczucie, że mogą zdać się na Bank w każdej sytuacji. Oczekują od nas profesjonalnej, rzetelnej wiedzy oraz informacji. Tego, że będziemy do ich dyspozycji. Oczekują uważności i pełnego zrozumienia z perspektywy nie jednego czy dwóch zleceń, ale ich życia i planu na przyszłość. - dodaje Piotr Wawrzyniak, Dyrektor Departamentu Private Banking.

Nowe propozycje i możliwości

Ofertę wyróżniają coraz bardziej atrakcyjne rozwiązania inwestycyjne, które są efektem współpracy z partnerami, szczególnie Noble Funds TFI oraz Noble Securities. Bank proponuje także prestiżowe karty kredytowe z szerokim zakresem ubezpieczeń i przywilejów. Oferta wspierana jest przez nowe funkcjonalności i rozwiązania technologiczne, które chronią środki Klientów, a także pomagają w podejmowaniu kolejnych decyzji finansowych.

To wyróżnienie jest efektem naszej pracy zespołowej i współpracy z partnerami, zaangażowania i ciągłego dążenia do realizacji celów oraz doskonałości w tym, co robimy. Stawiamy Klienta w centrum wszystkich naszych działań i jest to element kultury całej organizacji. Dzięki naszej ofercie i jakości obsługi umiemy budować długotrwałe relacje i przewagi na rynku private banking – podsumowuje Tomasz Misiak, członek zarządu Getin Noble Banku.

*Rating „Forbesa” to jedyne na polskim rynku tak kompleksowe porównanie oferty finansowej dla najzamożniejszych Klientów, zestawiające oferty kilkunastu banków. Polega na ocenie jakości ofert bankowości prywatnej, której efektem jest nadanie odpowiedniej liczby gwiazdek (maksymalnie 5).

