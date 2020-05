Getin Noble Bank razem z klientami stawia czoła nowym wyzwaniom

Pandemia koronawirusa dotknęła większości dziedzin naszego życia. Wszyscy musieliśmy niespodziewanie odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości i stawić czoła nieznanym do tej pory wyzwaniom. Od początku pandemii Getin Noble Bank zapewniał jednak swoim klientom stały i bezpieczny dostęp do ich środków finansowych, niezależnie od wybranego kanału obsługi. Było to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, sprawnym procedurom oraz zaangażowaniu tysięcy pracowników.

W okresie zagrożenia epidemicznego Getin Noble Bank w pierwszej kolejności zatroszczył się o bezpieczne bankowanie. Niezwłocznie podniesione zostały limity transakcji bezgotówkowych bez konieczności wprowadzania kodu PIN. Oddziały pozostały otwarte, ale na zmienionych zasadach: skrócono godziny pracy, a w trosce o zdrowie klientów i pracowników w placówkach wprowadzono specjalne środki bezpieczeństwa. Standardy obsługi klienta nie ucierpiały na tych zmianach i niezmiennie pozostają na najwyższym poziomie. Ponadto, w celu zapewnienia maksymalnej dostępności Contact Center, bank znacząco zwiększył liczbę osób dedykowanych do obsługi połączeń telefonicznych oraz korespondencji mailowej, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracowników.