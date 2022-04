Getin Noble Bank: wysoka jakość obsługi niezależnie od okoliczności

Po informacji o ataku Rosji na Ukrainę cały świat zatrzymał się z niedowierzaniem. Wydawało się, że po dwóch trudnych latach, gdy rytm gospodarce nadawały kolejne fale pandemii COVID-19, wreszcie nasze życie wróci na normalne tory. Stało się jednak inaczej. Nowa wojenna rzeczywistość to test elastyczności i umiejętności realizowania biznesowych zadań - bez względu na zewnętrzne okoliczności. Po raz kolejny Getin Noble Bank pokazuje, że potrafi skutecznie dostosować się do trudnych warunków. Niezależnie od aktualnych wyzwań, priorytetami banku są bezpieczeństwo i wsparcie udzielane klientom, realizowane za pomocą nowoczesnych rozwiązań.

Podstawę usług świadczonych przez banki stanowią obecnie bankowość mobilna i internetowa. Dlatego Getin Noble Bank stale pracuje nad ich udoskonaleniem, by były możliwe najbardziej ergonomiczne i intuicyjne. Zmiany, wdrażane stopniowo w kolejnych modułach bankowości internetowej, obejmują zarówno bardziej czytelny wygląd, jak i nowe funkcjonalności. Proces zaczął się od modułu finanse, w którym klienci widzą swoje rachunki. Docelowo będzie w jednym miejscu gromadził on wszystkie produkty finansowe klienta. W następnych kwartałach zmiany obejmą wnioski produktowe i obsługowe, a następnie płatności. Jako ostatnia zostanie zmieniona strona główna bankowości, razem z menu - wówczas klienci poznają pełną odsłonę nowej, niezwykle przyjaznej bankowości internetowej. Została ona zaprojektowana zgodnie z zasadami dostępności określonymi w aktualnie obowiązującym standardzie międzynarodowym - WCAG 2.1, tak by odpowiadać również na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Mimo rosnącej popularności bankowania online, bank nie zapomina o potrzebach klientów, którzy wybierają wizytę w placówce. Od dłuższego czasu Getin Noble Bank reorganizuje swoją sieć oddziałów, tak by odpowiadały na potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. W każdej nowej placówce klienci mają do dyspozycji nowoczesne wpłatomaty, dostępne także poza godzinami otwarcia placówek oraz strefy self-service umożliwiające samodzielne dokonanie transakcji w bankowości internetowej. Dodatkowo w godzinach otwarcia placówek, działają w nich dyskretne instalacje audio, które umilają czas klientom.

Klienci Getin Noble Bank mają dostęp do stale rosnącej liczby udogodnień, które ułatwiają im korzystanie z usług banku. W ostatnim czasie uzyskali m. in. możliwość szybkiego potwierdzenia wysokości dochodów na potrzebę oceny zdolności kredytowej, co istotnie upraszcza proces składania wniosku o kredyt gotówkowy. Dzięki tej zmianie nie muszą dostarczać już do banku dodatkowych dokumentów. Wystarczy, że potwierdzą online zgodę na przekazanie informacji o rachunku, na który otrzymują wynagrodzenie.

Ważną, nową funkcjonalność – Kantor walutowy - Getin Noble Bank wprowadził również do swoich aplikacji Getin Mobile i Noble Mobile oraz bankowości internetowej. Umożliwia on dokonanie wymiany w ramach czterech par walutowych: PLN/USD, PLN/EUR, PLN/CHF, PLN/GBP. Pieniądze można wymienić w bankowości elektronicznej, a później płacić jedną kartą w kilku walutach. To wygodne rozwiązanie, które pozwala unikać opłat za przewalutowanie transakcji w sklepie czy punkcie usługowym.

W ostatnim czasie Getin Noble Bank podwyższył oprocentowanie produktów depozytowych i zaproponował bardzo konkurencyjne warunki oszczędzania. Jego oferta regularnie znajdują się na szczytach eksperckich rankingów najatrakcyjniejszych produktów oszczędnościowych. To kolejny powód, dla którego warto rozważyć oszczędzanie właśnie w tym banku – są tam bezpieczne i przynoszą dodatkowy zysk. Co ważne, konkurencyjne warunki bank oferuje oszczędzającym zarówno w PLN, jak i w EUR.

Bank bardzo szybko zareagował na potrzeby uchodźców z Ukrainy - od końca lutego 2022 roku zniósł opłaty dla wszystkich obywateli Ukrainy za prowadzenie konta osobistego w PLN oraz kont walutowych – w tym w EUR i USD. Zwolnił ich również z opłat za karty do konta, a także za wpłaty i wypłaty gotówkowe w PLN oraz w obcych walutach. Darmowe stały się dla nich również wpłaty i wypłaty w bankomatach oraz wpłatomatach w całej Polsce. Klienci z Ukrainy mogą bezpłatnie realizować wychodzące do i przychodzące z Ukrainy przelewy i przekazywać finansowe wsparcie swoim bliskim. Dodatkowo, obywatele Ukrainy mogą liczyć na wsparcie w rodzimym języku na infolinii oraz w wybranych oddziałach banku.

Wielokrotnie nagradzany Niezależni eksperci potwierdzają w licznych rankingach, że profesjonalizm obsługi i dostosowana do oczekiwań klientów oferta to wyróżniki Getin Noble Banku - niezależnie od okoliczności. W minionym roku Getin Noble Bank m.in. drugi rok z rzędu zwyciężył w prestiżowym rankingu „Złoty Bankier”, w głównej kategorii „Złoty Bank - Najlepsza wielokanałowa jakość obsługi”. Ranking „Złoty Bankier 2021” to największy w kraju projekt badawczy dotyczący poziomu obsługi bankowej. Jakość obsługi Getin Noble Banku doceniono również w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka. Bank zajął 1. miejsce w kategorii "Newsweek - bankowość zdalna" oraz 2. miejsce w kategorii "Newsweek - bank dla Kowalskiego". Najwyższą jakość obsługi potwierdzili w minionym miesiącu również eksperci w badaniu Instytucja Roku, organizowanym przez portal Moje Bankowanie. Getin Noble Bank zwyciężył w kategorii Najlepsza obsługa w kanałach zdalnych oraz zajął 2 miejsce w kategorii Najlepsza obsługa w placówce. To kolejny rok z rzędu, w którym bank uplasował się na podium tego rankingu.

Getin Noble Bank to nowoczesna, elastyczna instytucja finansowa, która szybko i skutecznie reaguje na bieżące wyzwania. Niezależnie od okoliczności, priorytetem banku pozostają najwyższa jakość obsługi i bezpieczeństwo klientów. Bank sprawnie dostosowuje się do otoczenia i optymalizuje oferowane klientom rozwiązania tak, by efektywnie wspierać ich w realizacji wszystkich planów. Niezależnie od sposobu kontaktu jaki wybierają klienci, Getin Noble Bank pomoże im odnaleźć się w świecie finansów - każdego dnia.