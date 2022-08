Głównym powodem złych nastrojów niemieckich konsumentów są bardzo szybko rosnące koszty energii. Od 1 października będą musieli liczyć się z wyższym o kilkaset euro kosztem gazu po obłożeniu specjalną daniną, która ma pomóc spółkom użyteczności publicznej poradzić sobie z rekordową ceną „błękitnego paliwa”. GfK spodziewa się dalszego pogorszenia nastrojów w kolejnych miesiącach jeśli sytuacja na rynku energii nie poprawi się.

Good Morning from #Germamny where energy fears push consumer confidence to record low. Pollster GfK's forward-looking barometer fell to -36.5 points for Sept, lowest level since its records began in 1991, following Aug reading of -30.9 points as consumers face huge energy bills. pic.twitter.com/peRXxg0AgE