Ghana: sierpniowa inflacja cen konsumpcyjnych na poziomie 9,7 proc. r/r

Inflacja konsumencka w Ghanie wyniosła w sierpniu 9,7 proc. rok do roku wobec 9 proc. z poprzedniego miesiąca, poinformowały służby statystyczne tego zachodnioafrykańskiego kraju.

Sierpień był czwartym miesiącem z rzędu, w którym inflacja w Ghanie wzrosła, przy czym inflacja cen żywności, która ma największy udział w ogólnej stopie inflacji w tym kraju, wzrosła trzeci miesiąc z rzędu.

Inflacja mieszkaniowa wyprzedziła inflację transportową i stała się drugim co do wielkości czynnikiem wpływającym na stopę inflacji w Ghanie. W zeszłym miesiącu wzrosła również inflacja transportowa, która obecnie jest trzecią co do wielkości składową inflacji.

– Żywność ma ponad połowę udziału w ogólnej inflacji, a w połączeniu z mieszkalnictwem ponad dwie trzecie, a dalej z transportem ponad cztery piąte – powiedział na konferencji prasowej Samuel Kobina Annim, szef biura statystycznego.