Giełda i spółki odporne na koronawirusa

Pandemia przyniosła giełdzie niespodziewaną odmianę. Minorowe nastroje, które dominowały na samej giełdzie i wśród inwestorów uległy diametralnej zmianie. Po marcowym tąpnięciu spółki zaczęły mocno odbijać. Ta zmienność generująca okazje inwestycyjne w połączeniu z koniecznością domowej kwarantanny napędzała zainteresowanie.

Giełda zyskała także na popularności z powodu spektakularnej obniżki stóp procentowych. W pierwszym półroczu w domach maklerskich zostało otwartych ponad 70 tys. nowych rachunków inwestycyjnych. Był to największy wzrost od prawie dekady, który przełożył się również na rekordowe obroty. W pierwszym półroczu wartość obrotów akcjami na głównym rynku GPW wyniosła rekordowe 131 mld złotych a udział inwestorów indywidualnych wzrósł z 13 do 22 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2019 r. Na ogromnym zainteresowaniu akcjami i wzroście wartości obrotów skorzystała również sama grupa GPW, która zanotowała wyniki finansowe za drugi kwartał lepsze zarówno w porównaniu do tego samego okresu w 2019 r., jak i w stosunku do pierwszego kwartału 2020. Na popularności zyskiwały również instrumenty pochodne, a wyjątkowy boom zaczęła przeżywać NewConnect, której akcje zanotowały w pierwszym półroczu największe w historii obroty w wysokości ponad 4 mld złotych. Na tym rynku największe obroty notowały akcje spółek z segmentów: gry komputerowe, biotechnologia oraz energia odnawialna.

Zobacz więcej Krzysztof Walenczak, dyrektor generalny Société Générale Oddział w Polsce. [FOT. ARC]

Cieszy fakt, że giełda wyszła obronną ręką z tej nowej i szczególnie trudnej sytuacji. Co więcej, boom na giełdę w dobie pandemii odmienił wcześniejsze negatywne tendencje. Nie mamy jednak pewności, czy będzie to stały trend, czy też przejściowa sytuacja wymuszona w dużym stopniu pandemią i lockdownem. Równolegle, nie sposób bowiem nie dostrzec niebezpiecznych dla ekonomii konsekwencji koronawirusa m.in. finansowych problemów firm, zastoju gospodarczego czy odkładania ważnych reform. W perspektywie długoterminowej, zainteresowanie i boom na rynku akcji nie powinien wynikać jedynie z trendu spowodowanego szczególnymi okolicznościami, ale z fundamentalnej poprawy otoczenia rynkowego. Coraz bardziej skuteczna walka z negatywnymi skutkami pandemii w zakresie zdrowia i życia społecznego, powinna przełożyć się na stałą i długotrwałą poprawę wskaźników ekonomicznych i otoczenia rynkowego. Przypieczętuje to sukces giełdy i inwestorów.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗