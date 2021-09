Szef giełdy w Moskwie ogłosił, że pod koniec miesiąca będzie można na niej handlować akcjami zagranicznych spółek za dolary, informuje Reuters.

Dotychczas na giełdzie w Moskwie możliwe było handlowanie w rublach. Członek jej władz, Borys Błochin ogłosił w czwartek, że od 27 września możliwy będzie także handel za dolary akcjami zagranicznych spółek.

fot. Bloomberg

Reuters przypomina, że giełda sygnalizowała już w lipcu plan zwiększenia do 2022 roku liczby dostępnych do handlu zagranicznych papierów wartościowych do 1 tys. Najbardziej jest zainteresowana akcjami spółek amerykańskich, europejskich oraz chińskich, notowanych zarówno w Honkgongu, jak i Chinach kontynentalnych.

Od sierpnia ubiegłego roku giełda w Moskwie umożliwia handel akcjami 19 najbardziej płynnych spółek z S&P500.