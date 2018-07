Giełdy bez zmian, oczekiwanie na wynik rozmów Trump-Putin

Indeksy głównych giełd na zachodzie Europy utrzymują się w pierwszej godzinie handlu w okolicach piątkowego zamknięcia. Rynki czekają na rezultaty rozmów przywódców USA i Rosji. Gospodarka Chin zwalnia, ale zgodnie z przewidywaniami.

Zobacz więcej Bloomberg

Stoxx Europe 600 zwyżkuje o 0,1 proc., po 0,7-proc. wzroście w ub. tygodniu.



W ujęciu sektorowym wzrostom przewodzą spółki przemysłowe, a stawkę spadkowiczów zamyka sektor surowcowy.



Na amerykańskich giełdach na dobre rusza sezon wyników spółek. O godz. 12.00 raport kwartalny przedstawi BlackRock, a 45 min później Bank of America. Tuż po zamknięciu notowań na Wall Street wyniki poda Netflix.



EUR/USD bez zmian w okolicach 1,1688.



10-letnie bundy i Treasuries tracą po 1 pb. do 0,35 proc. i 2,84 proc.



Ropa w USA i Londynie traci po ok. 0,8-0,9 proc. w obliczu spekulacji o możliwym zwiększeniu wolumenu sprzedaży ropy przez Arabię Saudyjską i wykorzystaniu rezerw ropy przez USA. Baryłka WTI wyceniana jest po ok. 70,5 USD, a Brent po 74,7 USD.



Piątkowa obniżka ratingu Turcji przez Fitch (do "BB" z "BB+", perspektywa negatywna) nie odbija się na wycenie tamtejszej waluty - USD/TRY idzie w dół o 0,15 proc. do 4,83.



Uwaga rynków finansowych skierowana będzie w poniedziałek na ryzyka geopolityczne.



W poniedziałek w Helsinkach spotkają się prezydenci USA i Rosji - Donald Trump i Władimir Putin. Będzie to pierwszy szczyt amerykańsko-rosyjski od objęcia prezydentury przez Trumpa w styczniu 2017 roku.



"Nasze relacje z Rosją NIGDY nie były gorsze, dzięki wieloletniej głupocie i lekkomyślności USA" - napisał Trump w poniedziałek z rana na Twitterze.



Biały Dom wskazał, że przywódcy omówią relacje pomiędzy USA i Rosją i kwestie dotyczące bezpieczeństwa. Strona rosyjska zapowiadała, że tematem rozmów Putina z Trumpem będą relacje obu krajów i główne problemy międzynarodowe



Oficjalne wydarzenia związane ze szczytem rozpoczną się ok. godz. 12 czasu polskiego. Trump i Putin będą rozmawiać w cztery oczy; po tych rozmowach zaplanowano roboczy lunch w szerszym gronie, po którym odbędzie się wspólna konferencja prasowa przywódców USA i Rosji (godz. 15-16 w Polsce).



Z danych makro, o godz. 11.00 opublikowany zostanie bilans handlowy eurolandu za maj.



W USA, o godz. 14.30 podany zostanie indeks aktywności w okręgu Nowy Jork (Empire Manufacturing) za lipiec oraz dane o sprzedaży detalicznej za czerwiec.



Uwaga inwestorów zwrócona będzie w kolejnych dniach (wtorek, środa) na wystąpienia prezesa amerykańskiej Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella, który przedstawi przed komisjami Kongresu USA półroczny raport o polityce monetarnej.



Rynki śledzić będą w następnych dniach kolejne doniesienia z frontu globalnej wojny handlowej.



Unia Europejska i Chiny zgodziły się w poniedziałek podjąć wspólne działania na rzecz "ochrony opartego na zasadach porządku międzynarodowego, promowania multilateralizmy oraz wspierania wolnego handlu" - poinformowała chińska agencja prasowa Xinhua, po zakończeniu szczytu UE-Chiny.



Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, napisał w niedzielę Twitterze, że UE i USA to najlepsi przyjaciele, a "ktokolwiek mówi, że jesteśmy wrogami, rozpowszechnia fake newsy". Wcześniej Trump powiedział, że UE to wróg, jeśli chodzi o handel.



GOSPODARKA CHIN ZWALNIA, ALE ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI



Tarcia handlowe między USA, a Chinami na razie nie odbijają się na stanie chińskiej gospodarki, która w II kw. rozwijała się w tempie 6,7 proc. rdr, zgodnie z oczekiwaniami i najwolniej od 2016 r., po wzroście w I kw. o 6,8 proc. - podało w poniedziałek z rana chińskie biuro statystyczne. Rządowy cel dla całego 2018 r. to 6,5 proc.



Najwolniej od 1999 r. rosły w I poł. 2018 r. w Chinach inwestycje w środki trwałe - o 6,0 proc. rdr.



Sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła w czerwcu o 9,0 proc. rdr, po wzroście poprzednio o 8,5 proc. Oczekiwano +8,8 proc. rdr.



Relatywnie słabiej wypadł odczyt produkcji przemysłowej, która w czerwcu wzrosła o 6,0 proc. rdr, wobec oczekiwanych +6,5 proc., po wzroście poprzednio o 6,8 proc. rdr.