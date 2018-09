Giełdy spokojnie rozpoczynają nowy tydzień, brakuje Amerykanów

W zachodniej Europie giełdy spokojnie rozpoczynają nowy tydzień i nowy miesiąc - podają maklerzy.

Zobacz więcej Bloomberg

W poniedziałek na rynkach spodziewany jest mniejszy ruch wśród inwestorów - zabraknie graczy rynkowych zza Oceanu - w poniedziałek Amerykanie świętują Dzień Pracy.



W centrum uwagi będą publikowane wkrótce końcowe wyliczenia PMI dla przemysłu w VIII, we Francji, Niemczech, strefie euro i W.Brytanii.



Inwestorzy nie tracą z pola widzenia doniesień z ostatnich dni, a wśród nich informacji, że prezydent USA Donald Trump zmierza do wprowadzenia w życie planu nałożenia ceł na chińskie towary, o wartości 200 mld USD, a może to zostać ogłoszone już w tym tygodniu.



Pod presją pozostają rynki wschodzące, a epicentra kryzysu - Argentyna i Turcja - pogarszają sentyment na globalnych rynkach.



Na rynku walutowym euro zyskuje ok. 0,1 proc. do 1,603 USD.



Brytyjski funt słabnie o 0,2 proc. do 1,2929 USD - premier W.Brytanii Theresa May wykluczyła przeprowadzenie drugiego referendum w sprawie Brexitu.



Turecka lira zniżkuje po danych o inflacji - w sierpniu ceny konsumpcyjne w Turcji wzrosły o 17,9 proc. w ujęciu rocznym wobec wzrostu w VII o 15,9 proc. Analitycy spodziewali się wzrostu o 17,6 proc. Mdm wzrost CPI w VIII wyniósł 2,3 proc. - podał turecki urząd Turkiye Istatistik Kurumu. Lira osłabia się o 3,0 proc. do 6,7322 za dolara USA.



Nastroje wśród inwestorów próbują poprawić Włochy.



Agencja Fitch obniżyła w piątek perspektywę ratingów Włoch do negatywnej ze stabilnej. Ratingi pozostały bez zmian. Długoterminowy rating zadłużenia Włoch jest obecnie na poziomie "BBB", 2 poziomy powyżej "śmieciowego".



"Budżet Włoch, który zostanie przedstawiony w ciągu najbliższych tygodni, uspokoi nerwy inwestorów" - zapewnia minister Giovanni Tria.