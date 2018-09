Giełdy w Europie na małych plusach

Giełdy w zachodniej Europie rozpoczynają ostatnią sesję w tym tygodniu - w większości - małą zwyżką notowań, ale cały tydzień mogą zakończyć ze spadkami największymi od ponad 5 miesięcy - podają maklerzy.

Zobacz więcej Giełda we Frankfurcie fot. REUTERS/Staff/Remote/Forum

Wstrząsy, jakim nieustannie poddawane są w ostatnich tygodniach rynki wschodzące, wywołują obawy o globalny wzrost gospodarczy.



Indeks Europe Stoxx 600 zyskuje niecały 0,05 proc., ale w tym tygodniu zniżkował o 2,3 proc. - najmocniej od 23 marca.



Sektor bankowy jest jedynym w tym tygodniu, który zanotował zwyżkę, na czele z włoskimi pożyczkodawcami UBI Banca i Banco BPM, bo złagodniały obawy o włoską politykę.



Inwestorzy czekali z niecierpliwością na czwartkowe informacje z USA w sprawie nowych ceł na towary z Chin - tego dnia minął termin zakończenia konsultacji publicznych amerykańskiej administracji o możliwym wprowadzeniu ceł na chińskie produkty o wartości 200 mld USD. Prezydent Donald Trump może jednak już w piątek ogłosić nowe cła na chińskie produkty importowane do USA.



"Sadzę, że zawirowania na EM mają ograniczone możliwości wywołania mocniejszych zakłóceń na rynkach rozwiniętych" - mówi Julian Rimmer, trader Onvestec Bank w Londynie.



"Deeskalacja napięć w handlu pomiędzy Chinami a USA i ich różnymi partnerami byłaby o wiele mocniejszą lokomotywą dla zmian na globalnych rynkach akcji" - dodaje.



Tymczasem inwestorzy czekają w piątek na kluczowe dane z amerykańskiej gospodarki - o 14.30 zostanie podana informacja o stopie bezrobocia za Oceanem w sierpniu i liczbie utworzonych w tym czasie nowych miejsc pracy.



Analitycy spodziewają się spadku stopy bezrobocia w USA w sierpniu do 3,8 proc. z 3,9 proc. miesiąc wcześniej, wzrostu liczby nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym o 191 tys., a w sektorze prywatnym - wzrostu o 194 tys.



Wcześniej na rynku pojawi się końcowe wyliczenie PKB w strefie euro w II kw. (11.00).



W piątek na konferencji w Bostonie wystąpi Eric Rosengren z Fed w Bostonie - o 14.30, a o 15.00 Loretta Mester, prezes Fed z Cleveland, weźmie udział w panelu "Reality Check from the Markets" wraz z b. wiceszefem Fed Rogerem Fergusonem.



O 18.45 w konferencji energetycznej w Dallas weźmie udział Ron Kaplan z Fed w Dallas.



W piątek na rynku walutowym euro zyskuje 0,2 proc. do 1,1643 USD. Brytyjski funt drożeje o 0,1 proc. do 1,2943 USD.



Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pkt bazowy do 2,88 proc.



Ropa WTI na NYMEX drożeje o 0,3 proc. do 67,94 USD za baryłkę.