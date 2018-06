Giełdy w Europie rosną, euro zyskuje

Giełdy w zachodniej Europie rosną podczas ostatniej w tym miesiącu i w tym kwartale sesji. Euro zyskuje po osiągnięciu porozumienia w sprawie migrantów. Kończy się burzliwy kwartał- wskazują maklerzy.

Zobacz więcej Bloomberg

Euro zyskuje 0,6 proc. do 1,1639 USD.



Nad ranem z czwartku na piątek po prawie 9 godzinach rozmów unijni liderzy porozumieli się w sprawie wniosków ze szczytu dotyczącym migracji. O porozumieniu poinformował szef RE Donald Tusk.



"Liderzy 28-krajów porozumieli się na unijnym szczycie ws. wniosków ze szczytu, w tym migracji" - napisał na Twitterze szef RE Donald Tusk.



Niemiecka kanclerz Angela Merkel stwierdziła, że to dobry znak, iż przywódcom UE udało się znaleźć na szczycie wspólny język ws. migracji, ale głębokie podziały w tej kwestii utrzymują się nadal wśród państw członkowskich.



Satysfakcję z zawartego porozumienia wyraził prezydent Francji Emmanuel Macron. Podkreślił, że udało się to dzięki wspólnej "europejskiej współpracy" przywódców. Dodał, że "28-ka" zgodziła się, co do potrzeby posiadania w Europie specjalnych centrów, w których zarządzano by migracją.



Inwestorzy analizują opublikowane do tej pory wskaźniki makro.



Sprzedaż detaliczna w Niemczech w V spadła o 2,1 proc. mdm, a analitycy spodziewali się spadku o 0,5 proc. W ujęciu rdr sprzedaż spadła o 1,6 proc., a oczekiwano wzrostu rdr o 1,9 proc.



Z kolei w czerwcu nastroje brytyjskich konsumentów pogorszyły się - wskaźnik zaufania wyniósł -9,0 pkt. wobec -7,0 pkt. poprzednio - podał GfK NOP Ltd. Analitycy spodziewali się -7,0 pkt., bez zmian.



W Japonii poprawa na rynku pracy - stopa bezrobocia w maju wyniosła 2,2 proc. wobec 2,5 proc. miesiąc wcześniej. Analitycy oczekiwali wskaźnika na poziomie 2,5 proc.



Wkrótce gracze rynkowi poznają ważny wskaźnik z Niemiec - stopę bezrobocia w czerwcu, o 10.30 brytyjski PKB w I kw., a o 11.00 szacunki inflacji w VI w strefie euro.



O 14.30 pojawi się informacja o wydatkach i dochodach Amerykanów w maju i deflator PCE w USA w maju.



O 15.45 inwestorzy poznają wskaźnik aktywności managerów w USA w czerwcu w okręgu Chicago, a o 16.00 wskaźnik zaufania konsumentów w USA w czerwcu, podawany przez Uniwersytet Michigan.



Na razie inwestorzy szukają powodów do zadowolenia na koniec "nieszczęsnego" kwartału, w którym pełno było napięć, stresów, eskalacji napięcia w światowym handlu i ryzyk politycznych.