Giełdy w Europie w minorowych nastrojach

Giełdy w zachodniej Europie są w czwartek w minorowych nastrojach. USA walczą w handlu z Chinami, negocjują z Japonią, Kanadą i Meksykiem, na razie nie będzie więc czasu na negocjacje o handlu z Unią Europejską, podają maklerzy.

Wskaźnik Stoxx Europe 600 zniżkuje o 0,8 proc., a spadkom przewodzą spółki technologiczne w reakcji na informacje o zaostrzeniu stanowiska USA wobec Chin.



Administracja prezydenta Donalda Trumpa rozważa dopisanie do "czarnej listy" chińskiej firmy Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., dostawcy rozwiązań i urządzeń do monitoringu wizyjnego. Mogą na nią trafić też m.in. Zhejiang Dahua Technology, Sensetime Group Ltd. czy Megvii.



Kilka dni temu amerykański Departament Handlu zdecydował już o wpisaniu chińskiej firmy Huawei Technologies na czarną listę podmiotów, które muszą uzyskiwać zgodę rządu w Waszyngtonie na to, by kupować amerykańskie komponenty i technologię.



W Europie mocno tanieją walory Deutsche Banku - o 4 proc., do rekordowo niskiego poziomu. Na czwartek zaplanowano doroczne zgromadzenie akcjonariuszy banku.



Zniżki objęły też w czwartek sektor motoryzacyjny - wskaźnik Stoxx 600 Automobiles & Parts spada do najniższego poziomu od ponad 3 miesięcy. To reakcja na komentarze komisarz UE ds. handlu Cecilii Malstrom, że jest mało prawdopodobne, aby USA rozpoczęły wkrótce rozmowy z UE w sprawie handlu, bo strona amerykańska zajęta jest wojną handlową z USA i negocjacjami z Japonią, Meksykiem i Kanadą.



Na rynku walutowym euro jest kupowane w czwartek po 1,1134 USD, po spadku kursu o 0,1 proc.



Brytyjski funt traci już 0,5 proc. do 1,2607 USD. Brytyjska premier Theresa May przedstawiła we wtorek kompromisową propozycję projektu ustawy o wyjściu z UE, ostrzegając jednocześnie, że posłowie głosujący w przyszłym tygodniu przeciwko tej ustawie opowiedzieliby się za "zatrzymaniem brexitu". Z kolei w środę szefowa klubu parlamentarnego Partii Konserwatywnej w Izbie Gmin Andrea Leadsom złożyła rezygnację ze stanowiska. "Nie wierzę dłużej w to, że nasze podejście prowadzi do zrealizowania wyniku referendum" ws. wyjścia z Unii Europejskiej" - oświadczyła.



Rentowność 10-letnich UST jest na poziomie 2,37 proc. - najniżej od 8 tygodni. Z opublikowanego w środę protokołu z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej wynika, że "cierpliwe podejście do wszelkich zmian w stanowisku dotyczącym polityki monetarnej będzie właściwe przez pewien czas".



Na rynku paliw tanieje ropa naftowa - WTI na NYMEX traci 0,7 proc. do 60,96 USD za baryłkę. W USA zapasy ropy wzrosły w ub. tygodniu o ponad 4 mln baryłek, podczas gdy spodziewano się ich spadku o 1,9 mln b.



Powyżej prognoz okazały się wskazania PMI we Francji w maju: w przemyśle 50,6 pkt wobec prognoz 50,0 pkt., a w usługach 51,7 pkt. wobec szacunków 50,8 pkt.



Z kolei w Niemczech indeksy PMI były poniżej prognoz: w przemyśle 44,3 pkt. wobec szacowanych 44,8, a w usługach 55,0 pkt. przy konsensusie 55,4 pkt.



O 10.00 zostanie podany wskaźnik PMI w przemyśle, usługach i composite w strefie euro w maju oraz indeks Ifo w maju.



W czwartek wczesnym popołudniem Europejski Bank Centralny opublikuje protokół ze swojego kwietniowego posiedzenia.