Giełdy w Europie w większości na minusie

Indeksy w Europie są głównie na minusie, a kontrakty w USA rosną. Analitycy oceniają, że chińska gospodarka stabilizuje się, mimo że PKB spadł do najniższego poziomu od 27 lat. Inwestorzy czekają na wtorkowe dane nt. sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej w USA i na początek sezonu wyników.

Firma biotechnologiczna Galapagos idzie w górę o 17 proc., osiągając rekordowy poziom, po tym, jak amerykański Gilead Sciences ogłosił, że zainwestuje w firmę 5,1 mld USD.



W Azji w Chinach SCI idzie w górę o 0,2 proc.



Kontrakty na indeksy w USA są w przedziale od +0,11 proc. do +0,13 proc.



Po pierwszych raportach opublikowanych w poprzednim tygodniu, w najbliższych pięciu dniach wyniki finansowe za II kwartał przedstawi 57 korporacji wchodzących w skład indeksu S&P 500. W tym największe banki notowane na Wall Street i część czołowych firm technologicznych.



W poniedziałek inwestorzy poznają rezultaty m.in. Citigroup, we wtorek - Goldman Sachs, Johnson&Johnson, JP Morgan Case, w środę: Bank of America, IBM, Netflix, w czwartek: Morgan Stanley, Microsoft, Philip Morris, UnitedHealth, a w piątek - American Express i BlackRock.



Dolar umacnia się o 0,02 proc. wobec koszyka walut do 96,82 pkt.



Eurodolar idzie w górę o 0,02 proc. do 1,1273.



Kwotowanie USD/JPY spada o 0,01 proc. do 107,9.



Kurs funta zniżkuje o 0,11 proc. wobec dolara do 1,256.



Doradca ekonomiczny ds. rynków globalnych Pacific Investment Management Co. Joachim Fels ostrzegł w raporcie, że nie można wykluczyć wybuchu wojny walutowej, w którą będą zaangażowane banki centralne i rządy największych gospodarek świata, w tym USA.



Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb do 2,12 proc.



Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 2 pb do: -0,23 proc.



Na rynku paliw ropa WTI na NYMEX spada o 0,26 proc. do 60,04 USD za baryłkę, a Brent na ICE idzie w dół o 0,01 proc. do 66,7 USD/b.



Produkt Krajowy Brutto Chin wzrósł w II kw. 2019 r. o 6,2 proc. rdr - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne w Pekinie. Odczyt był zgodny z oczekiwaniami analityków, po wzroście w I kw. o 6,4 proc.



Produkcja przemysłowa Chin wzrosła w VI o 6,3 proc. rdr. Spodziewano się 5,2 proc.



Sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła w VI o 9,8 proc. rdr - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne w Pekinie. Konsensus rynkowy wynosił 8,5 proc.



"W Chinach polityka fiskalna najprawdopodobniej będzie miała decydujące znaczenie, a polityka monetarna będzie odgrywać rolę wspierającą w nadchodzących miesiącach" - powiedział Aidan Yao, starszy ekonomista rynków Azji w AXA Investment Managers.



Dane dotyczące chińskiej produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej „sugerują, że gospodarka w Chinach jest zdrowsza niż wcześniej myśleliśmy" - wskazywał główny strateg rynkowy w CMC Markets Michael McCarthy.



We wtorek zostaną opublikowane dane nt. produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w USA, a swoje wystąpienie będzie miał prezes Fedu Jerome Powell.