Giełdy wiedzą swoje

W relacjach handlowych USA-Chiny widoczna jest taktyka "oko za oko, ząb za ząb", a na giełdach we wtorek wzrosty indeksów, po mocnej wyprzedaży aktywów w poniedziałek. Inwestorzy liczą na podpisanie porozumienia handlowego pomiędzy dwiema największymi gospodarkami świata - podają maklerzy.

W piątek USA wprowadziły podwyżkę ceł na chiński eksport wart 200 mld dolarów rocznie. Cła wzrosły do 25 proc. z 10 proc.



Stany Zjednoczone opublikowały też listę chińskich towarów, o wartości 300 mld USD, którym grozi nałożenie ceł w wysokości 25 proc.



W odwecie chińskie Ministerstwo Finansów zareagowało w poniedziałek i ogłosiło, że wprowadzi cła na produkty z USA o wartości 60 mld USD. Środki te mają wejść w życie 1 czerwca i dotyczyć ponad 5 tys. amerykańskich produktów. 25-procentowe cła wprowadzono na 2.493 produkty, na pozostałe - od 5 proc. do 20 proc. Cła obejmą m.in. małe samoloty, komputery, teksylia, chemikalia, mięso, pszenicę, wino i LNG.



Trump skomentował te działania wpisem: "Chiny nie powinny brać odwetu - będzie tylko gorzej".



W poniedziałek na rynkach widać było bardzo nerwowe reakcje i mocne spadki indeksów. W USA indeks Nasdaq Composite zanotował największą zniżkę w tym roku, a Dow Jones stracił ponad 600 pkt.



Kojąco na rynki podziałały jednak komentarze prezydenta USA Donalda Trumpa, który stwierdził, że ma wrażenie, iż dalsze rozmowy handlowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami będą "bardzo udane". Zapowiedział też, że będzie rozmawiać z prezydentem Chin Xi Jinpingiem podczas szczytu G-20 28-29 czerwca w Osace i że jeszcze nie zdecydował, czy cła na chiński eksport do USA o wartości 300 mld USD zostaną nałożone.



"Najbardziej pewną cechą, jaką ma Trump, jest jego zmienność - ma on taką tendencję do wychodzenia i uspokajania rynków po tym, gdy wcześniej użyje mocnych słów" - mówi Xu Maili, asystent dyrektora ds. badań w Everbridge Futures Co. Ltd.



We wtorek na rynku walutowym euro umacnia się o 0,1 proc. do 1,1237 USD, brytyjski funt tanieje o 0,1 proc. do 1,294 USD, a japoński jen traci 0,4 proc. do 109,74 za dolara USA.



Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb do 2,42 proc.



Ropa WTI drożeje w N.Jorku o 0,1 proc. do 61,13 USD za baryłkę.



Przed południem inwestorzy poznają dane z rynku pracy w W.Brytanii, informację o produkcji przemysłu w strefie euro i wskaźnik ZEW w Niemczech.