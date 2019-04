Giełdy zielenią się

Dziś przed sesją zobaczyliśmy minimalne przeceny z wczorajszego wieczoru w USA, oraz zwyżkową Azję, gdzie głównie zazielenił się Szanghaj. Na ten pozytywny nastrój WIG20 zareagował kilka punktów wyższym otwarciem. Lekkie wzrosty utrzymały się w Europie do końca sesji i podobnie zachował się indeks naszych blue-chipów.

Dobre nastroje na giełdach to efekt wczorajszego wysokiego odczytu indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing), który wyniósł w kwietniu 10,1 pkt. (Poprz. 3,7 pkt.), a także wypowiedzi prezesa Fed z Chicago, Charlesa Evansa, który ocenił, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych powinny pozostać bez zmian co najmniej do jesieni 2020 r. Wyraził "lekkie zaniepokojenie" faktem, że inflacja w USA utrzymuje się poniżej 2 proc.

Najbardziej wzrosło PGE(+5,1 proc.), które ruszyło ostro w górę parę minut po 16-tej w reakcji na informację o otrzymaniu dodatkowej puli emisji CO2. Kurs skoczył gwałtownie z 9,27zł do 9,70 i zakończył dzień 9,80 zł. Pozytywnie zachowały się banki i to one były głównym motorem dzisiejszego wzrostu.

Na tle europejskich i światowych indeksów, które w ostatnich tygodniach rozwijają hossę, WIG20 wygląda sporo słabiej. Z drugiej strony plany rządu właśnie ogłoszone dotyczące likwidacji OFE mogły go pociągnąć w dół i gdyby nie optymistyczny klimat w otoczeniu, dziś widzielibyśmy prawdopodobnie spadek indeksu poniżej 2350 pkt. Plany te będą działać bardzo negatywnie na całą giełdę, gdyż rząd szukając pieniędzy na realizację obietnic wyborczych być może będzie szukał ich poprzez sprzedaż akcji z portfeli OFE