Giełdy zniżkują z powodu planów celnych Trumpa, pod presją rynki wschodzące

W zachodniej Europie na giełdach zniżki indeksów w reakcji na plany celne prezydenta USA Donalda Trumpa. Pod presją są rynki wschodzące - podają maklerzy.

Zobacz więcej Giełda we Frankfurcie fot. REUTERS/Staff/Remote/Forum

Na rynki wśród inwestorów powróciła ostrożność po tym, gdy pojawiły się nieoficjalne informacje, że prezydent USA Donald Trump zmierza do wprowadzenia w życie planu nałożenia ceł na chińskie towary, o wartości 200 mld USD, a może to zostać ogłoszone nawet już w przyszłym tygodniu.



Stany Zjednoczone do tej pory nałożyły cła na chińskie towary w wysokości 50 mld dolarów.



Gracze rynkowi niepokoją się też o to jak długo przetrwa zawarta niedawno umowa Trumpa z Jean-Claude Junckerem, która miała powstrzymać wojnę handlową na szerszą skalę. W czwartek Trump mówił o Unii Europejskiej tak, jakby to był jego następny cel - po Chinach. "(UE)Prawie tak samo zła jak Chiny, po prostu mniejsza" - powiedział Trump.



Inwestorów niepokoi też fakt, że na rynkach wschodzących - od Argentyny po Turcję - odżywają zwirowania i może dojść do globalnego "zarażenia", a to negatywnie wpływa na sentyment.



W Indiach kurs rupii spadł w piątek do rekordowo niskiego poziomu, a rand w RPA jest wyceniany najniżej od ponad 2 lat - po 14,787 za dolara USA.



Kurs euro zwyżkuje o 0,1 proc. do 1,1681 USD.



Turecka lira zyskała na razie 1,8 proc. do 6,5354 za dolara i umocniła się po raz pierwszy od tygodnia.



Na rynku paliw - ropa WTI na NYMEX drożeje o 0,1 proc. do 70,29 USD za baryłkę.



Miedź na LME w Londynie tanieje o 0,3 proc. do 6.048,00 USD za tonę, najniżej od ponad tygodnia.