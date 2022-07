Gigant niemieckiego rynku energii szuka pomocy u państwa

Uniper, największy niemiecki importer rosyjskiego gazu, prowadzi rozmowy z rządem o możliwości zwiększenia pożyczek w państwowym banku KfW, a nawet inwestycji państwa w spółkę w celu zwiększenia jej płynności.

fot. Bloomberg

Uniper otrzymuje od połowy czerwca przez Nord Stream 1 tylko 40 proc. gazu zakontraktowanego w rosyjskim Gazpromie, który tłumaczy to problemami technicznymi, wynikającymi z sankcji nałożonych na Rosję za napaść na Ukrainę. Mniej rosyjskiego gazu trafia także do innych europejskich państw, co spowodowało duży wzrost ceny „błękitnego paliwa”. Sytuację pogorszyło dodatkowo wstrzymanie działalności przez amerykański terminal eksportowy Freeport LNG, który wysyłał skroplony gaz ziemny do Europy. Zbliża się także moment zaplanowanego na lipiec całkowitego wstrzymania na ok. 10 dni dostaw gazu przez Nord Stream 1. Gaz ziemny zdrożał o ponad 40 proc. w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

- Ponieważ Uniper nie może przenieść rosnących kosztów, skutkiem jest znaczący wzrost ciężaru finansowego – tłumaczy niemiecka spółka.

Bloomberg przypomina, że Uniper miał problemy z płynnością jeszcze przed napaścią Rosji na Ukrainę. Duże zmiany cen gazu spowodowane przez politykę dostaw realizowaną przez Rosję zmusiły niemiecki koncern do pożyczenia 11 mld USD na uzupełnienie depozytu zabezpieczającego pozycje na rynku. W maju S&P Global Ratings obniżył ocenę wiarygodności kredytowej Uniper do najniższego poziomu inwestycyjnego.