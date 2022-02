Gigant rynku energii źle obstawił i stracił 4,1 mld EUR

Niemiecki koncern Uniper poinformował o stracie w ubiegłym roku 4,1 mld EUR w dużym stopniu z powodu obstawieniu niewłaściwego kierunku zmiany cen energii na europejskim rynku, informuje Bloomberg.

Dyrektor finansowa Tiina Tuomela ujawniła, że koncern z Dusseldorfu zabezpieczył swoją produkcję energii w Skandynawii obstawiając spadek cen elektryczności w Europie kontynentalnej. Poszły one jednak w przeciwnym niż zakładano kierunku co doprowadziło do zakończenia roku stratą wysokości aż 4,1 mld EUR. Tuomela zastrzegła, że część strat wynikających z błędnego obstawienia kierunku cen oszacowano według zasady „mark-to-market”. Oznacza to, że przy ostatecznym rozwiązaniu transakcji zabezpieczających mogą dać inny wynik.