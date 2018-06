Giżycko uruchamia system skuterów elektrycznych

Od soboty w Giżycku mieszkańcy i turyści przyjeżdżający na Mazury mogą korzystać ze skuterów elektrycznych. Pilotaż system potrwa dwa tygodnie.

W tym czasie będą zbierane informację o zapotrzebowaniu na ten środek transportu.



Burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz powiedział PAP, że miasto stawia na elektromobilność, czyli preferuje środki transportu, które są przyjazne dla środowiska.



Od soboty mieszkańcy stolicy Mazur i przybywający do niej turyści mogą korzystać z ośmiu skuterów elektrycznych do jazdy po ulicach miasta.



"Pilotaż potrwa dwa tygodnie i w tym czasie będziemy zbierać informację o popycie, o wyborze tras przez użytkowników, długości tras i czasu wypożyczenia. Są plany, by w mieście uruchomić system roweru miejskiego. Być może w przyszłym roku będziemy mogli zaproponować hybrydowy system przyjaznych dla środowiska pojazdów - skuterów i rowerów" - poinformował burmistrz.



Dodał, że zaletą skuterów elektrycznych jest to, iż nie potrzeba do nich dodatkowej infrastruktury. "Nie potrzeba stacji dokujących, stojaków. To pojazdy autonomiczne, po zwolnieniu przez użytkownika można skuter zostawić praktycznie wszędzie" - podkreślił Iwaszkiewicz.



Wyjaśnił, że jeśli przez dłuższy czas skutery będą pozostawione na obrzeżach miasta, to operator systemu sprowadzi je do dwóch głównych punktów miasta, w których jest największy ruch. Chodzi o ekomarinę i ulicę nadbrzeżną w pobliżu mostu obrotowego.



Wypożyczenie elektrycznego skutera będzie możliwe dzięki aplikacji, a naliczanie czasu będzie godzinowe. Pojazdy w Giżycku będą służyły przede wszystkim do celów rekreacyjnych, by zwiedzić np. twierdzę Boyen.



Giżycko liczy 30 tys. stałych mieszkańców, a w sezonie każdego dnia - jak ocenia samorząd - przybywa do niego drugie tyle turystów.