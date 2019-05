Glapiński: inflacja bazowa powróciła do normalnego poziomu

Przy obecnym tempie wzrostu gospodarczego, inflacja bazowa powróciła do normalnego poziomu - ocenił prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Jego zdaniem nie mamy obecnie do czynienia z trendem wzrostu inflacji bazowej.

Zobacz więcej Marek Wiśniewski

"W trakcie dyskusji która dziś trwała, z analitykami, doszliśmy do wniosku, że inflacja bazowa powróciła do normalnego poziomu przy tym tempie wzrostu gospodarczego. Dziwne, że była tak niska poprzednio" - powiedział Glapiński na konferencji.



Na pytanie, czy mamy do czynienia z trendem wzrostu inflacji, prezes NBP powiedział: "Nie". Natomiast na pytanie, czy możliwy jest scenariusz, w którym inflacja pod koniec roku wzrośnie w pobliże górnej granicy pasma dopuszczalnych odchyleń od celu (tj. 3,5 proc. rdr), Glapiński odpowiedział: "To jest możliwe, ale nie ma w tym nic niepokojącego, bo zakładamy, że w następnym okresie opadnie".



Prezes banku centralnego ocenił, że z dużym prawdopodobieństwem stopy procentowe pozostaną bez zmian do końca kadencji obecnej RPP. Pytany, czy wyższy od oczekiwań odczyt inflacji zmienił oczekiwania co do horyzontu stabilizacji stóp procentowych w Polce, Glapiński odpowiedział: "W niewielkim stopniu zachwiało to moje przekonanie, że do końca mojej kadencji i kadencji obecnej RPP, istnieje spore prawdopodobieństwo, czy bardzo duże, że stopy procentowe nie ulegną zmianie".



Wskazał też, że ostatni wzrost inflacji jest niewielki i nie jest czynnikiem, który kazałby RPP myśleć o zmianie polityki pieniężnej. "Ten wzrost inflacji nie jest jakościowo niepokojący. To jest niewielki wzrost inflacji" - powiedział Glapiński. Dodał też, że "to nie jest jakościowy czynnik, co by budził niepokój i kazał myśleć o zmianie polityki pieniężnej".



Glapiński poinformował, że dyskusja na RPP jest "spokojniejsza".



Inflacja w kwietniu wzrosła do 2,2 proc. rdr z 1,7 proc. w marcu - podał GUS.