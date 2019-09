Glapiński: nie uważamy, by z powodu wyroku TSUE ws. frankowiczów były dramatyczne problemy

Na poziomie KSF-M nie uważamy, by z powodu wyroku TSUE ws. frankowiczów były dramatyczne problemy - ocenił w środę prezes NBP Adam Glapiński odnosząc się do pytania o skutki spodziewanego wyroku TSUE w sprawie kredytów frankowych.

Pytanie dotyczyło m.in. przygotowań Komitetu Stabilności Finansowej dot. nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M), którego Glapiński jest przewodniczącym, do tego wyroku.



"Nie wiemy, jaka będzie praktyka sądowa w Polsce, jak sądy będą to interpretować. (...) Trudno mi się do tego odnosić. Na posiedzeniach KSF-M mieliśmy już jakieś na ten temat dyskusje i rozważania (...). Trudno się odnosić do czegoś, co nie wiadomo czy w ogóle zaistnieje i w jakiej skali, jak to będzie w czasie rozłożone itd." - mówił prezes NBP podczas środowej konferencji po posiedzeniu RPP.



"Nie uważamy, żeby z tego tytułu były jakieś takie dramatyczne problemy, do których w tej chwili już by trzeba się odnosić na poziomie KSF-M-u. Bo oczywiście proszę pamiętać, że to jest bardziej zakres zainteresowań Komisji Nadzoru Finansowego. Jestem w stałym kontakcie z prezesem Jastrzębskim. Rozmawiamy na ten temat (...). Czekamy co przyniosą wydarzenia" - powiedział.



Dodał, że trzeba będzie też zobaczyć, jakie będą wyroki polskich sądów, jeśli dojdzie do orzekania w tych sprawach.